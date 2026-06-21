В иранский порт прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз
Первый контейнеровоз с момента снятия блокады США прибыл в иранский порт Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Это первый контейнеровоз, пришвартовавшийся в порту Шахид Раджаи после морской блокады со стороны США»,— указано в сообщении.
По информации СМИ, началась разгрузка судна. Основной груз составляют запчасти для автомобильного транспорта.
Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения Соединенные Штаты объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Тегеран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти исламской республики снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) ответили, что движение судов продолжается в обычном режиме.
Снятие морской блокады с Ирана со стороны США и открытие Ормузского пролива для свободного судоходства являются одними из ключевых пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного между США и Ираном 18 июня 2026 года. Этот документ также предусматривал прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, и обязательство сторон не начинать никаких войн или военных операций друг против друга. Изначально соглашение должно было быть подписано на очной церемонии в Швейцарии, но стороны договорились о дистанционном подписании, чтобы ускорить процесс разблокирования пролива.
Морская блокада иранских портов была введена США с 13 апреля 2026 года после провала переговоров по ядерной программе и судоходстве в морском коридоре. Соединенные Штаты заявляли, что будут препятствовать входу и выходу всех судов из иранских портов в Ормузском проливе столько, сколько потребуется. Тегеран, в свою очередь, предлагал сосредоточиться на снятии морской блокады, откладывая требования США по ядерной программе.
Проект меморандума предусматривал полное снятие морской блокады в течение 30 дней, а также возобновление работы Ормузского пролива в течение того же срока. При этом Иран обязался приложить все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Вопрос будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе Иран планирует обсуждать с Оманом и другими прибрежными государствами. Хотя США объявили о прекращении блокады, они также допускали возможность введения платы за проход судов через пролив, если не удастся заключить окончательное мирное соглашение.