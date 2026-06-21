В иранский порт прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз

Первый контейнеровоз с момента снятия блокады США прибыл в иранский порт Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Это первый контейнеровоз, пришвартовавшийся в порту Шахид Раджаи после морской блокады со стороны США»,— указано в сообщении.

По информации СМИ, началась разгрузка судна. Основной груз составляют запчасти для автомобильного транспорта.

Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения Соединенные Штаты объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Тегеран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти исламской республики снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) ответили, что движение судов продолжается в обычном режиме.