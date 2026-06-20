США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив

Движение судов в Ормузском проливе продолжается в обычном режиме, заявили в Центральном командовании армии США (CENTCOM). Ранее власти Ирана объявили о запрете на судоходство в морском коридоре.

По данным CENTCOM, за последние сутки через Ормузский пролив прошли 55 судов, перевозящих суммарно 17 млн баррелей нефти. «Вооруженные силы США по-прежнему присутствуют и проявляют бдительность, чтобы обеспечить соблюдение всех аспектов соглашения с Ираном в полном объеме»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.

Власти Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Корпус стражей исламской революции предостерег суда от приближения к проливу.