США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив
Движение судов в Ормузском проливе продолжается в обычном режиме, заявили в Центральном командовании армии США (CENTCOM). Ранее власти Ирана объявили о запрете на судоходство в морском коридоре.
По данным CENTCOM, за последние сутки через Ормузский пролив прошли 55 судов, перевозящих суммарно 17 млн баррелей нефти. «Вооруженные силы США по-прежнему присутствуют и проявляют бдительность, чтобы обеспечить соблюдение всех аспектов соглашения с Ираном в полном объеме»,— указано в сообщении CENTCOM в соцсети Х.
Власти Ирана заявили о закрытии Ормузского пролива в ответ на удары израильской армии по югу Ливана. Корпус стражей исламской революции предостерег суда от приближения к проливу.
Заявление Центрального командования армии США (CENTCOM) о свободном судоходстве через Ормузский пролив сделано на фоне предыдущих попыток как Ирана, так и США ограничить движение в этом стратегически важном морском пути. Ранее, после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о запрете на передвижение через пролив, а также атаковал суда, пытавшиеся его пересечь. США в ответ начали военную операцию, а затем ввели блокаду иранских портов, но при этом заявляли, что нейтральный транзит через Ормузский пролив в неиранские порты не ограничивается.
Ситуация вокруг Ормузского пролива характеризуется высокой напряженностью и значительными рисками для мировой экономики. Через этот пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа. Полная блокада пролива, которую ранее угрожал ввести Иран, могла бы привести к резкому росту цен на нефть и топливо, а также вызвать глобальную инфляцию. ВМС США неоднократно заявляли о готовности сопровождать суда, но при этом часто отказывали в сопровождении из-за высокого уровня угрозы. Президент США Дональд Трамп даже приказывал уничтожать суда, минирующие пролив, что указывало на серьезность намерений США обеспечить свободу судоходства.