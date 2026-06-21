Ушаков: Россия не ждет выполнения договоренностей Анкориджа

Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — отметил господин Ушаков.

Представитель Кремля также добавил, что одна из сторон этих договоренностей оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить. Договоренностей сегодня придерживается лишь одна из сторон, констатировал господин Ушаков.

16 июня Bloomberg написало, что из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой американский политик придерживался после саммита в Анкоридже.

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