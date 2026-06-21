Ушаков: Россия не ждет выполнения договоренностей Анкориджа
Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей», — отметил господин Ушаков.
Представитель Кремля также добавил, что одна из сторон этих договоренностей оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить. Договоренностей сегодня придерживается лишь одна из сторон, констатировал господин Ушаков.
16 июня Bloomberg написало, что из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США Дональда Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. Теперь она отличается от той, которой американский политик придерживался после саммита в Анкоридже.
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Договоренности в Анкоридже были достигнуты 15 августа 2025 года между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Эти соглашения касались шагов по урегулированию украинского кризиса и, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, легли в основу пути к мирному урегулированию. Россия неоднократно заявляла о своей готовности вести переговоры по Украине на основе этих договоренностей, но Киев и европейские страны, по мнению представителей Кремля, не проявляют заинтересованности в их продвижении.
Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, и ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечали, что диалог с американской стороной продолжается в рамках, заданных в Анкоридже. Однако Москва полагает, что Украина не готова к мирному урегулированию и продвижению этих договоренностей. Согласно некоторым источникам, под «формулой Анкориджа» Москва подразумевает то, что Россия берет под свой контроль весь Донбасс и замораживает нынешние линии фронта на востоке и юге Украины. Россия согласна на такие компромиссы, но Киев должен их также принять.
Европейские страны, в свою очередь, выражали неудовольствие договоренностями, достигнутыми на Аляске, так как они, по мнению Юрия Ушакова, «не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса». В то же время некоторые западные союзники по-прежнему рассматривают мирные переговоры по Украине. Однако США уже не требуют от Москвы немедленного прекращения огня, а также не устанавливают жесткие сроки для установления мира, что свидетельствует об изменениях в американском подходе.