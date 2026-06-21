Делегации США и Ирана прибыли на переговоры в Швейцарию

Делегации Соединенных Штатов и Ирана, а также посредники из Катара и Пакистана прибыли на место проведения технических переговоров в Бюргеншток. Об этом сказано в заявлении МИД Швейцарии..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Слева направо: вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи Фото: Fabrice Coffrini / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс (справа) и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

«Делегация США во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, иранская делегация во главе со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом, а также посредники — Пакистан и Катар — прибыли в Бюргеншток»,— следует из сообщения министерства в Х.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи рассказал в интервью агентству IRNA, что 21 июня иранская делегация проведет два раунда переговоров. Первый состоится с представителями стран-посредников. Второй будет представлять собой четырехстороннюю встречу с участием США. Таким образом, переговоры пройдут одним днем.

Вечером 20 июня стало известно, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и другие члены иранской делегации вылетели в Швейцарию для переговоров с США. Также сообщалось, что спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф и еще один американский переговорщик Джаред Кушнер уже находятся в Швейцарии.