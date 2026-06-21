Склад медеплавильного завода в Сузуне не смогли продать за 1 рубль

Торги по продаже продовольственного склада медеплавильного завода, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, за «один рубль» не состоялись. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не был допущен.

Разрушающееся здание 1956 года постройки площадью 155,2 кв. м администрация Сузунского муниципального округа Новосибирской области выставила на торги в середине мая 2026 года. При покупке склада новый владелец также получает право арендовать земельный участок под ним площадью 377 кв. м.

Согласно конкурсной документации, до конца июня 2028 года новому собственнику необходимо было подготовить и согласовать проект реставрации. Завершить ремонтно-восстановительные работы и приспособить здание под современное использование нужно было до конца 2029 года.

Лолита Белова