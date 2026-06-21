В Аргентине установили самую высокую в мире статую футболисту Месси

В Аргентине состоялась церемония открытия самой высокой статуи, посвященной восьмикратному обладателю «Золотого мяча» и чемпиону мира по футболу Лионелю Месси. Об этом сообщает The New York Times.

Статую высотой 26 метров и весом 70 тонн установили в городе Кутраль-Ко в провинции Неукен. Знаменитый футболист изображен в форме сборной Аргентины с вытянутой вверх правой рукой, он находится на коленях. Между его коленями располагается трофей чемпионата мира.

Проект реализован местным художником Альдо Бероисой. Он вместе с группой помощников из числа рабочих и жителей города посвятил созданию скульптуры около года. Работа художника превосходит 21-метровую статую футболиста в Индии. Ее открыли во время тура аргентинца по Индии в декабре 2025 года. Однако в начале июня появилась информация, что статую Месси в индийской Калькутте демонтировали из-за неустойчивости.

Лионелю Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, «Барселоны» и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), «Финалиссиму» (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси и футболист Криштиану Роналду являются единственными футболистами, которые принимали участие в шести чемпионатах мира.