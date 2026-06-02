В Индии демонтировали гигантскую статую Месси

Статую восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси в индийской Калькутте демонтировали из-за неустойчивости. Об этом сообщило агентство Asian News International в X.

Скульптуру открыли в декабре 2025 года во время визита аргентинского футболиста в Индию. 21-метровая статуя золотистого цвета изображает господина Месси с кубком за победу в чемпионате мира.

Как сообщается, местные жители жаловались, что конструкция раскачивается при сильном ветре. 27 мая депутат заксобрания Западной Бенгалии Шарадват Мукерджи заявлял, что инженеры признали статую небезопасной.

38-летний Лионель Месси — самый титулованный футболист в истории. В 2022 году он стал чемпионом мира. Спортсмен также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, десятикратным чемпионом Испании и двукратным обладателем Кубка Америки. С 2023 года Лионель Месси играет за «Интер Майами».