Трамп: США могут ввести плату за услуги «ангела-хранителя» в Ормузском проливе
Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного периода переговоров с Ираном и после него, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил, что США могут сами ввести плату, если не удастся заключить мирное соглашение с Ираном.
США могут ввести платный проход «за услуги, оказанные в качестве “ангела-хранителя” странам Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов», написал господин Трамп в Truth Social.
Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения США объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Иран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти Ирана снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.
Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, является критически важной морской артерией для мировой торговли, особенно для экспорта нефти и СПГ. До начала американо-израильской операции трафик в проливе достигал 120-140 судов в сутки, но после блокировки Ираном в марте существенно сократился.
Заявление Дональда Трампа о возможном введении платы за проход является частью сложного переговорного процесса. После подписания 18 июня меморандума между США и Ираном, предусматривающего свободное судоходство, стороны договорились о 60-дневном периоде для выработки окончательного соглашения. Однако ранее, в апреле 2026 года, сообщалось, что Иран допускал введение пошлины за проход для «нейтральных» стран, в то время как «враждебным» проход мог быть запрещен.