Трамп: США могут ввести плату за услуги «ангела-хранителя» в Ормузском проливе

Проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного периода переговоров с Ираном и после него, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он допустил, что США могут сами ввести плату, если не удастся заключить мирное соглашение с Ираном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США могут ввести платный проход «за услуги, оказанные в качестве “ангела-хранителя” странам Ближнего Востока в целях возмещения прошлых, настоящих и будущих расходов», написал господин Трамп в Truth Social.

Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. После заключения соглашения США объявили о прекращении морской блокады Ирана, а Иран заявил об открытии морского коридора. Однако 20 июня власти Ирана снова объявили о запрете на проход судов из-за ударов Израиля по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.