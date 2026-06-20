Шведов разгромили по самые Нидерланды

Сборная Нидерландов фактически обеспечила себе место в play-off североамериканского чемпионата мира, неожиданно легко разгромив со счетом 5:1 во втором туре турнира в группе F казавшихся довольно крепкими оппонентами шведов. Тем путевку в 1/16 финала теперь придется выгрызать в матче заключительного тура с японцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura, AP Фото: Yuki Iwamura, AP

Если бы на этом чемпионате мира шло какое-нибудь бонусное соревнование между тренерами, с баллами за каждое удачное решение, наставник голландской сборной Рональд Куман вечером 20 июня заработал бы их целую горсть. Ну кто мог разглядеть что-то грандиозное в единственном изменении в стартовом составе по сравнению с первым ее матчем на турнире, против японцев, сделанном Куманом? Брайан Бробби вместо Крисенсио Саммервиля. Совсем не звучит. Похоже на какую-то косметическую корректировку, шило на мыло. И потом, кто этот Бробби? Ого, лучший бомбардир «Сандерленда» в минувшем сезоне! Хотя постойте: лучший бомбардир – с семью мячами. Кого такой цифрой удивишь? Уж точно не шведов, у которых впереди Виктор Дьокереш и Александр Исак.

Но к середине первого тайма выход Бробби воспринимался уже как ход чуть ли не гениальный, со смыслом глубочайшим.

Почувствовал Куман, что ему нужен на острие настоящий нападающий, с задатками столба. А Дониэллу Малену куда комфортнее чуточку правее, там, где можно разбежаться, повозиться с мячом. И главное, как Куман угадал с тонусом этого Бробби! Невероятно.

Свое появление Брайан Бробби оправдал буквально за пять минут. Атака сборной Нидерландов, которой та открыла счет, началась с выноса вратаря Барта Вербрюггена. А адресатом выноса была как раз Бробби. И как ловко опередил он в борьбе за него Исака Хина! Как мягко затем скинул мяч Тейани Рейндерсу, чтобы дальше выпад раскручивал! Раскрутил Рейндерс его через включившегося по левому флангу Коди Гакпо, а когда тот простреливал к вратарской, к ней уже добежал Бробби. Надо же, только что же был в центральном круге…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

А еще через десять минут заискрил уже противоположный голландский фланг – тот, что с Маленом, с Дензелом Дюмфрисом. Теперь прострел последовал уже оттуда, от Дюмфриса. А шведские защитники, кажется, совершенно не ожидали, что из-за их спин в самом буквальном смысле слова на него лихо выкатится на пятой точке, вытянув далеко вперед ногу, этот злобный чертик из табакерки Бробби. И голкипер Кристоффер Нордфельдт тоже не ожидал.

Причем, оказывается, таких быстрых, за четверть часа с небольшим после начала матча, дублей, какой удался Бробби, не было на чемпионатах мира 20 лет. В 2006 году два гола за 12 минут забил немец Лукаш Подольски. Тоже, кстати, шведам.

Благодаря «джокеру» голландцы быстренько создали себе колоссальный запас прочности. А шведская игра полтайма вызывала легкое недоумение. Та ли команда, что громила тунисцев? Однажды Дьокереш проверил Вербрюггена, но, если не считать этой его попытки, ничего хорошего в шведском футболе обнаружить было невозможно. Фальши – вагон, каждая вторая передача – в ноги чужому, перестроения – неуклюжие. Справедливости ради, даже без озарений Бробби голландцы обязаны были такой вольницей пользоваться.

Но дальше-то была «гидрационная» пауза. А еще во время матча, в котором шведы мутузили тунисцев, все заметили: после нее они резко прибавляют. Прибавили и сейчас, будто бы вместо водички им дают эликсир с озверином.

В общем, голландцам было уже куда сложнее. Но выручал Барт Вербрюгген, чей полет за мячом, закрученным Дьокерешем в дальний угол, заслуживал, конечно, быть увековеченным если не в камне, то в подборке наиболее эффектных кадров с матчей чемпионата. А для Густафа Лагербильке и Вербрюгген преградой не стал. Лагербильке, взлетев на навес со стандарта, буквально продавил его. Но шведский успех отменил еле заметный невооруженному взгляду офсайд.

В любом случае интригой попахивало. Тем удивительнее выглядели события, происходившие после перерыва.

Шведы, наплевав на горький опыт первого тайма, опять равнодушно отнеслись к тому, что в очередной раз мяч оказался у голландского флангового игрока. Дензелу Дюмфрису никто не мешал. Шведы пытались отчаянно мешать тем, кому была предназначена его передача, но, может быть, чересчур увлеклись насолившим им Брайаном Бробби и проворонили Коди Гакпо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis, AP Фото: Ashley Landis, AP

А потом уже привычный голландский голевой паттерн был наконец сломан. Забивая четвертый гол, Гакпо захотел показать, как умеет от левого угла штрафной смещаться в центр и палить в ближний угол. Вышло изумительно. Среди прогнозов, связанных с этим матчем, вряд ли был такой, согласно которому уже в дебюте второго тайма сборная Нидерландов должна вести со счетом 4:0, а шведский тренер Грэм Поттер, чтобы избежать позора, вынужден идти на меры крайние вроде тройной замены.

Тройная замена, между прочим, пришлась в масть. Разбегалась шведская команда, а Энтони Эланга с его скоростью с ходу превратился в персонажа, заметнее которой в ней нет.

Представить, что тысячи шведов, наблюдая за ним, кляли Поттера за то, что столько времени мариновал такого интересного и ценного игрока на скамейке, на чем свет стоит, было нетрудно.

Эланга счет размочил, умчавшись, принимая «лазерный» пас от Исака, от трех голландских защитников. А вслед за этим постоянно наводил шороху в тылах соперников – то хитрым финтом их напугает, то ускорением. Но когда выдохся он, выдохся и шведский порыв в целом. Голландцы завершили матч еще одним голом – от Крисенсио Саммервиля, которого Куман вернул в состав сразу после перерыва.

Эта победа фактически отправила сборную Нидерландов в play-off. С четырьмя очками и прекрасной разницей мячей его пропустить невозможно, даже если вдруг случится сбой в заключительном туре против тунисцев. А шведы внезапно ощутили себя подвисшими на тоненькой ниточке над пропастью. У них три очка. Но разница мячей – нулевая. А это значит, что, скорее всего, любая осечка в финальном туре фатальна. А в нем они встречаются с японцами, которые рано утром 21 июня по московском времени играют со сборной Туниса.

Алексей Доспехов