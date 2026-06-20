Индия сообщила о проходе трех своих танкеров через Ормузский пролив
Три танкера с сырой нефтью под индийским флагом Desh Vaibhav, Desh Vibhor и Sanmar Herald успешно прошли через Ормузский пролив и направляются в Индию. Об этом сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал. Ранее Иран заявил о закрытии Ормузского пролива.
Танкеры перевозят суммарно 8,6 тыс. т груза, на них находятся 94 индийских моряка, написал господин Соновал в соцсети Х.
20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив в ответ на удары израильской армии по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.
Ормузский пролив — ключевой мировой маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа (СПГ), через который проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта СПГ из стран Персидского залива. Для Индии пролив является особо важным, так как через него проходит около 40% импорта сырой нефти и до 83% СПГ, что делает страну критически зависимой от его безопасности.
Иран ранее, в конце февраля 2026 года, также вводил ограничение на судоходство через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Однако уже в марте Иран разрешил проход судов дружественных стран, включая Россию, Индию, Китай, Ирак, Пакистан и Таиланд. До этого власти Индии активно искали варианты безопасного прохождения своих судов через пролив, обсуждая этот вопрос с Ираном. Например, в марте 2026 года сообщалось, что Индия пыталась провести 36 своих судов через пролив.
Несмотря на заявления Ирана о перекрытии пролива, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) неоднократно опровергало полное закрытие, заявляя, что коммерческие суда продолжают движение. Например, 11 июня 2026 года CENTCOM сообщал, что коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях. Тем не менее, инциденты, такие как атаки на индийские танкеры и помехи GPS, которые затрагивали до 1 тыс. судов ежедневно, подчеркивали небезопасность маршрута и вызывали задержки в судоходстве.