ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок в Европу

Евросоюз потребовал, чтобы Турция исключила российский газ из поставок в страны объединения по новым контрактам. Об этом сообщила глава Минэкономики Германии Катерина Райхе, передает Bloomberg.

В свою очередь турецкие чиновники сообщили представителям ЕС, что на поиск альтернативных поставок потребуется время, отмечает Bloomberg.

ЕС утвердил программу отказа от российского газа в январе. 17 июня вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Полный запрет на поставки российского СПГ ЕС планирует ввести с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».