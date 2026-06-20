ЕС потребовал от Турции исключить российский газ из новых поставок в Европу
Евросоюз потребовал, чтобы Турция исключила российский газ из поставок в страны объединения по новым контрактам. Об этом сообщила глава Минэкономики Германии Катерина Райхе, передает Bloomberg.
В свою очередь турецкие чиновники сообщили представителям ЕС, что на поиск альтернативных поставок потребуется время, отмечает Bloomberg.
ЕС утвердил программу отказа от российского газа в январе. 17 июня вступил в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Полный запрет на поставки российского СПГ ЕС планирует ввести с 1 января 2027 года, трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Газ оказался невъездным».
Заявления ЕС о запрете российского газа являются частью долгосрочной стратегии, утвержденной в январе. К концу 2027 года Евросоюз планирует полностью отказаться как от трубопроводного, так и от сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Однако этот процесс сталкивается с препятствиями, такими как необходимость замены российского СПГ поставками из США, Катара и Африки, а также проблемы с расторжением долгосрочных контрактов, которые ЕС стремится аннулировать без штрафов, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, связанные с конфликтом на Украине.
ЕС уже запретил поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад, с 17 июня 2026 года. Также планируется, что с 2026 года страны Евросоюза будут обязаны подтверждать происхождение газа перед его импортом, что усложнит реэкспорт российского газа через третьи страны. Несмотря на эти меры, некоторые страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, выступают против полного отказа от российского газа, указывая на возможные экономические трудности.