В ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России

В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.

С 25 апреля начал действовать запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года. Позже, 30 сентября (и не позднее 1 ноября) того же года, аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа.

Соответствующий регламент был принят 26 января. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.

Ранее из-за новых ограничений швейцарская компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором газопровода «Северный поток — 2», подала судебный иск с требованием оспорить новый регламент Евросоюза. Истец настаивает либо на полной отмене запрета на российских газ, либо на аннулировании пунктов, ограничивающих трубопроводный экспорт.