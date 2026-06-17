В ЕС вступил в силу первый этап запрета на импорт трубопроводного газа из России
В Евросоюзе 17 июня вступает в силу запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Это решение — первый этап запрета ЕС на импорт сырья из России.
С 25 апреля начал действовать запрет на закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) по краткосрочным соглашениям, оформленным до 17 июня 2025 года. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ ограничения вступят в силу с 1 января 2027 года. Позже, 30 сентября (и не позднее 1 ноября) того же года, аналогичный запрет будет введен и в отношении долгосрочных поставок трубопроводного газа.
Соответствующий регламент был принят 26 января. В случае нарушения штраф для европейских компаний составит 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота компании.
Ранее из-за новых ограничений швейцарская компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором газопровода «Северный поток — 2», подала судебный иск с требованием оспорить новый регламент Евросоюза. Истец настаивает либо на полной отмене запрета на российских газ, либо на аннулировании пунктов, ограничивающих трубопроводный экспорт.
Решение ЕС о поэтапном отказе от российского газа и ядерного топлива к концу 2027 года формировалось продолжительное время, начавшись с предложения Еврокомиссии весной 2022 года свести к минимуму энергетическую зависимость от РФ, полностью прекратив закупки нефти и газа к 2028 году. Еврокомиссия подчеркивала, что эти меры не являются временными санкциями и не отменятся даже в случае мирного урегулирования на Украине, а страны-члены должны были до конца 2025 года представить национальные планы по отказу от российских энергоресурсов.
Против полного запрета на российский газ выступали Венгрия и Словакия, опасаясь роста цен и отсутствия альтернатив. Тем не менее, окончательное решение по отказу от трубопроводного газа к осени 2027 года и СПГ к концу 2026 года было принято Европарламентом и Советом ЕС большинством голосов. При этом, несмотря на стремление к отказу, в первом квартале 2026 года Евросоюз импортировал рекордный объём СПГ из России, что связывалось с энергетическим кризисом и высокими ценами на газ в ЕС.