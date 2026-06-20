Мелони заявила, что дружба с Трампом вредит политической популярности
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на последнее высказывание президента США Дональда Трампа о ней. По словам итальянского премьера, нападки оппонента безосновательны и бессмысленны. Что до утверждений о ее попытках завязать дружбу, то дружить с господином Трампом — не в интересах политиков, подчеркнула госпожа Мелони.
Фото: Yves Herman / Reuters
Публичный конфликт между политиками начался с высказываний Дональда Трампа в интервью. Он заявил, что Джорджа Мелони якобы напрашивалась на совместное фото во время саммита G7 во Франции. Премьер Италии в ответ назвала подобные утверждения ложью.
Президент США в Truth Social сегодня продолжил настаивать, что госпожа Мелони на саммите «снова и снова просила» сфотографироваться вместе якобы для повышения своего рейтинга. Также он припомнил отказ предоставить военные базы для атак на Иран и отказался быть друзьями.
«Это непрекращающиеся, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, дружба с вами ей точно не на пользу... Моя популярность зависит от способности защищать национальные интересы Италии — и именно этим я всегда и была занята», — заявила Джорджа Мелони в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Функционирование американских военных баз в Италии строго регламентировано двусторонними соглашениями, которые не будут нарушены, «пока я — премьер-министр», добавила госпожа Мелони.
«Италия остается независимым государством. И в любом случае моя популярность — не ваша забота. Сосредоточьтесь на собственной», — подытожила Джорджа Мелони.
Публичный конфликт между Джорджей Мелони и Дональдом Трампом, в ходе которого Трамп обвинил Мелони в попытке "напроситься" на совместное фото на саммите G7, является продолжением ранее возникавших напряженностей. Так, в начале года Трамп обвинил Мелони в трусости после того, как она вступилась за Папу Римского, осудившего войну в Иране, хотя до этого премьер Италии считалась давней и лояльной союзницей Трампа, а их отношения характеризовались взаимными приглашениями и переговорами. Ранее Мелони активно позиционировала себя как посредника между Европой и США, призывая европейских лидеров не эскалировать конфликт с Трампом и не "воевать" с ним, чтобы «сделать Запад снова великим».
Эти заявления Трампа и ответ Мелони также происходят на фоне падения популярности премьер-министра Италии на родине, особенно после провала референдума по судебной реформе в марте 2026 года. В то время как Трамп заявляет о желании Мелони поднять свой рейтинг за счет дружбы с ним, сама Мелони утверждает, что ее популярность зависит от защиты национальных интересов Италии. Конфронтация между Мелони и Трампом может быть попыткой итальянского премьера дистанцироваться от Трампа и его жесткой риторики, чтобы избежать обвинений в чрезмерной уступчивости американскому лидеру, особенно после того, как ее уже критиковали за слишком близкие отношения с ним. Помимо этого, в своих предыдущих встречах с Дональдом Трампом Джорджа Мелони обсуждала такие вопросы, как пошлины на итальянские товары и возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. Напряженность между ними также связана с использованием американских военных баз в Италии, которые Мелони пообещала не задействовать для атак на Иран.