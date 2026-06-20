Мелони заявила, что дружба с Трампом вредит политической популярности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ответила на последнее высказывание президента США Дональда Трампа о ней. По словам итальянского премьера, нападки оппонента безосновательны и бессмысленны. Что до утверждений о ее попытках завязать дружбу, то дружить с господином Трампом — не в интересах политиков, подчеркнула госпожа Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Публичный конфликт между политиками начался с высказываний Дональда Трампа в интервью. Он заявил, что Джорджа Мелони якобы напрашивалась на совместное фото во время саммита G7 во Франции. Премьер Италии в ответ назвала подобные утверждения ложью.

Президент США в Truth Social сегодня продолжил настаивать, что госпожа Мелони на саммите «снова и снова просила» сфотографироваться вместе якобы для повышения своего рейтинга. Также он припомнил отказ предоставить военные базы для атак на Иран и отказался быть друзьями.

«Это непрекращающиеся, ничем не спровоцированные нападки бессмысленны. Что касается моей популярности, дружба с вами ей точно не на пользу... Моя популярность зависит от способности защищать национальные интересы Италии — и именно этим я всегда и была занята», — заявила Джорджа Мелони в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Функционирование американских военных баз в Италии строго регламентировано двусторонними соглашениями, которые не будут нарушены, «пока я — премьер-министр», добавила госпожа Мелони.

«Италия остается независимым государством. И в любом случае моя популярность — не ваша забота. Сосредоточьтесь на собственной», — подытожила Джорджа Мелони.