Женщина погибла, пять человек пострадали в Краснодаре при нападении подростка в ТЦ

При нападении подростка на людей в торговом центре Краснодара погибла одна женщина, пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пострадали пять человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах, — уточнил чиновник. — Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает, что погибшей было 36 лет. Ранения получили четыре женщины в возрасте 27 лет, 38 лет, 64 лет и 65 лет, а также охранник — мужчина 55 лет.

СКР возбудил уголовное дело. Задержанного направили на психиатрическую экспертизу.