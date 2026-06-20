В Израиле выявили первого пациента с подозрением на Эболу

Минздрав Израиля сообщил о первом в стране пациенте с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола. Сейчас он находится на лечении в изоляции.

Пациент, пол которого не уточняется, три дня назад вернулся из Демократической Республики (ДР) Конго. Он обратился за медпомощью после того, как у него поднялась температура и появилась головная боль. Сейчас проводятся необходимые анализы, результаты ожидают в течение 24 часов. Одновременно ищут его контактных лиц.

О вспышке лихорадки Эбола в Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По оценке организации, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев.