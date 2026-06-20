В Израиле выявили первого пациента с подозрением на Эболу
Минздрав Израиля сообщил о первом в стране пациенте с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола. Сейчас он находится на лечении в изоляции.
Пациент, пол которого не уточняется, три дня назад вернулся из Демократической Республики (ДР) Конго. Он обратился за медпомощью после того, как у него поднялась температура и появилась головная боль. Сейчас проводятся необходимые анализы, результаты ожидают в течение 24 часов. Одновременно ищут его контактных лиц.
О вспышке лихорадки Эбола в Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где идет вооруженный конфликт. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По оценке организации, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев.
Вспышка лихорадки Эбола, о которой власти ДР Конго объявили 15 мая 2026 года, вызвана штаммом Бундибугио, против которого пока нет одобренных вакцин и лекарств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что на разработку вакцины уйдет от шести до девяти месяцев. Эта вспышка является 17-й зарегистрированной в ДР Конго с 1976 года.
Ситуация осложняется тем, что заболевание распространяется в провинциях ДР Конго, где продолжается вооруженный конфликт, а также наблюдается недофинансирование системы здравоохранения и сопротивление со стороны местного населения. Например, местные жители сжигали мобильные госпитали организации «Врачи без границ» из-за запрета выдавать тела умерших для захоронения по местным обрядам. По оценкам экспертов, реальные масштабы вспышки могут быть значительно больше официально заявленных, поскольку многие заболевшие не обращаются за помощью, в том числе из-за опасений умереть от голода в изоляции.