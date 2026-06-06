В Тюмени опровергли атаку БПЛА как причину пожара на Тюменском НПЗ

На Тюменском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, пишет «Ъ-Урал». Возгорание произошло на одной из установок систем очистки. Местные власти заявили, что причиной стали «нарушения технологического процесса».

«Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе правительства Тюменской области.

Пожару присвоен высокий уровень опасности. Другие подробности уточняются.