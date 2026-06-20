Жена Владимира Спивакова сообщила о «небольшой проблеме» с его здоровьем

Народный артист СССР Владимир Спиваков не переживал инсульт, заявила его жена Сати Спивакова. По ее словам, никаких угроз для жизни 81-летнего дирижера нет.

«Случился испорченный телефон. Проблема со здоровьем небольшая. Врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима»,— рассказала ТАСС госпожа Спивакова.

Сегодня ночью митрополит Иларион заявил, что Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позже митрополит сказал, что инсульт не подтвердился, но господин Спиваков остается в больнице.

Владимир Спиваков с 1989 по 2022 год был художественным руководителем Музыкального фестиваля в Кольмаре, с 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2010 года входит в Патриарший совет по культуре. На этой неделе Московский международный дом музыки отменил совместный концерт Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», планировавшийся 21 июня.