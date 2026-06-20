Жена Владимира Спивакова сообщила о «небольшой проблеме» с его здоровьем
Народный артист СССР Владимир Спиваков не переживал инсульт, заявила его жена Сати Спивакова. По ее словам, никаких угроз для жизни 81-летнего дирижера нет.
«Случился испорченный телефон. Проблема со здоровьем небольшая. Врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима»,— рассказала ТАСС госпожа Спивакова.
Сегодня ночью митрополит Иларион заявил, что Владимир Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позже митрополит сказал, что инсульт не подтвердился, но господин Спиваков остается в больнице.
Владимир Спиваков с 1989 по 2022 год был художественным руководителем Музыкального фестиваля в Кольмаре, с 1999 по 2003 год возглавлял Российский национальный оркестр. С 2010 года входит в Патриарший совет по культуре. На этой неделе Московский международный дом музыки отменил совместный концерт Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», планировавшийся 21 июня.
Владимир Спиваков является президентом Московского международного Дома музыки и художественным руководителем с основателем оркестра «Виртуозы Москвы», где он выступает в качестве главного дирижера и солиста. Он также является художественным руководителем Национального филармонического оркестра и Музыкального фестиваля в Кольмаре. В 2025 году Владимир Путин вручил Спивакову удостоверение Героя труда России с золотой медалью за особые трудовые заслуги.
В целом, инсульт, предполагаемый у 81-летнего Спивакова, является опасной и распространенной патологией мозга, одной из ведущих причин смертности и инвалидности во всем мире, в том числе среди людей до 45 лет.