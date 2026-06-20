Инсульт у дирижера Спивакова не подтвердился

Врачи не подтвердили инсульт у дирижера Владимира Спивакова, сообщил митрополит Иларион. Ранее он писал о госпитализации артиста.

«К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться!» — написал митрополит в Telegram.

19 июня Московский международный дом музыки отменил совместный концерт Алисы Фрейндлих, Владимира Спивакова и камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Он должен был состояться 21 июня. Позднее митрополит Иларион сообщил, что господина Спивакова отвезли на скорой в больницу.

Владимиру Спивакову 81 год. В разные годы он был худруком Музыкального фестиваля в Кольмаре, возглавлял Российский национальный оркестр. С 2010 года он входит в Патриарший совет по культуре.