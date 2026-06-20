Америка идет в ногу с Мексикой

Сборная США одержала вторую победу на групповом этапе домашнего чемпионата мира по футболу. Теперь она обыграла австралийцев — 2:0, гарантировав себе выход в play-off вслед за мексиканцами, которые также выступают на правах хозяев турнира. С шестью очками американцы к тому же досрочно выиграли группу D. Это выяснилось после того, как сборная Парагвая одолела турок — 1:0, лишив их шансов побороться за путевку в следующий раунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fran Santiago / Getty Images Фото: Fran Santiago / Getty Images

Одной из неожиданностей этого чемпионата мира стал удачный старт сборной Австралии, которая забрала три очка у весьма серьезной турецкой команды. Все-таки несмотря на достаточно высокое, 27-е, место в рейтинге FIFA, она считалась аутсайдером в группе D, заметно уступая своим конкурентам по такому важному критерию, как трансферная стоимость состава. Собственно, даже невооруженным глазом видно, что в нем нет звезд. В отличие от тех же американцев, которые в первом туре легко раскатали умеющих защищаться парагвайцев и сейчас по всем раскладам должны были досрочно оформлять путевку в play-off. Как-то не верилось, что австралийцы способны остановить подопечных Маурисио Почеттино.

В распоряжении известного аргентинского специалиста, за чьими плечами опыт работы с «Тоттенхемом», «Челси» и «Пари Сен-Жермен», столько интересных исполнителей, что даже травма Кристиана Пулишича не создала каких-то проблем. Его место в «старте» занял Рикардо Пепи, который, по сути, составил дуэт центрфорвардов с Фоларином Балоганом. Тем более что хозяевам нужно было оказывать максимальное давление на тройку центральных защитников сборной Австралии. Активно они использовали и фланги, особенно правый, где располагался Сержиньо Дест и куда еще смещался Уэстон Маккенни. Впрочем, гол пришел слева, где ситуативно очутился Балоган.

Одноклубник россиянина Александра Головина по «Монако» включил скорость, пронесся по краю до штрафной площади и прострелил на Пепи, а того опередил Камерон Берджесс и отправил мяч в собственные ворота. Так, уже на 11-й минуте американцы повели 1:0, причем, как и с Парагваем, заставили соперника забить автогол.

Берджесс, конечно, расстроился, а вот команду эта неудача не выбила из колеи, и Мэттью Леки даже мог сразу сравнять счет. Он бил в мертвую зону для голкипера Мэтта Фриза, но и в створ не попал. Хотя в целом австралийцам, мягко говоря, не хватало остроты впереди, при этом их главный тренер Тони Попович почему-то оставил в запасе Коннора Меткалфа и Нестори Иранкунду, отличившихся в матче с Турцией. Все, чего удалось добиться его футболистам, на несколько минут выровнять игру и немного снять напряжение, однако американцы по классике ударно провели концовку первого тайма и удвоили преимущество. Ко второму голу привел розыгрыш стандарта на Деста. И пускай он угодил в блок, защитник Алекс Фримен головой добил мяч в сетку. Лайнсмену показалось, что был офсайд, но судьи на VAR признали взятие ворот легитимным. А Дест перед перерывом успел еще раз потревожить австралийского вратаря Патрика Бича.

На второй тайм Попович все же выпустил Меткалфа с Иранкундой, тем не менее игра в атаке по-прежнему не клеилась. Зато сборная США получила возможность убегать в контратаки. Балоган и вовсе умчался один на один с вратарем, но в финальной стадии эпизода затормозил и позволил догнать себя защитнику Алессандро Чиркати. Что-то похожее на голевой момент австралийцы изобразили, когда Иранкунда вырвался на свободное пространство. Уже в штрафной он отдал мяч под удар Кристиану Вольпато, а тот, видимо, еще толком не освоился на поле после выхода со скамейки запасных. Меткалф потом пробил уже более метко, и Фриз совершил что-то похожее на сейв.

Вообще сборная Австралии показала характер и не давала хозяевам спокойно довести матч до победы, а у тех явно присутствовало такое желание.

В принципе за эту самоуспокоенность они могли и поплатиться, будь порасторопнее Харри Суттар и его партнеры на последних минутах, когда устроили настоящий штурм с элементами навала. Не без труда команда Почеттино дождалась окончания встречи, как и главный арбитр Феликс Цвайер, у которого в компенсированное время свело ногу, да так, что ему понадобилась помощь. Выиграв 2:0, американцы набрали шесть очков и обеспечили себе участие в play-off.

Тем временем в другом матче группы D сборным Турции и Парагвая пришлось бороться за выживание на этом чемпионате мира, так как даже ничья, не говоря уже о втором поражении кряду, ставила под сомнение их турнирные перспективы. Главный тренер турок Винченцо Монтелла ввел в стартовый состав Кенана Йылдыза из «Ювентуса», рассчитывая на их связку с Ардой Гюлером из мадридского «Реала».

Наставник парагвайцев Густаво Альфаро тоже кое-что подкрутил после разгрома от коллеги Почеттино, но, как ни странно, обошелся без изменений в линии обороны, так что и московский динамовец Хуан Касерес, и не так давно выступавший за «Краснодар» Хуниор Алонсо снова появились в основе.

За южноамериканцев еще играли два одноклубника россиянина Алексея Миранчука по «Атланте Юнайтед» — Мигель Альмирон и Матиас Галарса. Причем второй открыл счет в самом дебюте, зарядив с левой ноги из-за штрафной впритирку со штангой. На второй минуте Галарса забил, а на четвертой схлопотал желтую карточку за грубость. Дальше матч протекал для сборной Турции по австралийскому сценарию. Она гораздо больше владела мячом и осаждала ворота противника, который закрылся и очень организованно оборонялся. Только с одного из многочисленных стандартов в исполнении Хакана Чалханоглу турки действительно могли отыграться, но им не повезло, и эпизод с ударом головой Мерта Мюлдюра закончился попаданием в перекладину, от которой мяч срикошетил в штангу, так и не залетев в сетку.

Для парагвайцев все складывалось хорошо до тех пор, пока в добавленное время к первому тайму у них не нарвался на красную карточку Альмирон.

Когда в матче возникла пауза из-за того, что футболисты увлеклись разборками, он зачем-то что-то сказал Мюлдюру, прикрыв рот рукой, наверное, забыв, что по новым трактовкам это нарушение правил, карающееся удалением с поля. Таким образом, на весь второй тайм Альмирон оставил свою команду в меньшинстве.

Правда, турки и в этой ситуации испытывали большие трудности, уповая в основном на дальние удары, а вот Хулио Энсисо едва не сотворил маленький шедевр, затеяв слалом в чужой штрафной. Жаль, завершение не получилось. Монтелла решил добавить мощи в нападении, выпустив фактурных Дениза Гюля и Джана Узуна. Но когда Гюлю представился неплохой момент, он лишь потренировал голкипера Орландо Хиля. И вообще ему практически не приходилось спасать, потому что сборная Турции била мимо. И даже когда Узун обязан был расстреливать ворота с убойной дистанции, Хилю не составило особого труда отбить мяч. Да еще и Гюль промазал с добивания, хотя, судя по всему, находился во «вне игры». И буквально отчаяние охватило центрального защитника Мериха Демирала, когда и он ударил головой рядом со штангой.

Сборная Парагвая сохранила победный результат — 1:0, а с ним и шансы на выход из группы, тогда как турецкая команда уже может паковать чемоданы. В заключительном туре подопечным Монтеллы не поможет даже победа над американцами, которые досрочно гарантировали себе еще и первое место. Кому достанется вторая путевка в play-off, выяснят между собой парагвайцы и австралийцы, имеющие сейчас по три очка.

Александр Ильин