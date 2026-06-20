Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, чтобы провести там переговоры с делегацией из Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет журналист Axios Барак Равид.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как уточнил журналист в соцсети X, предприниматель Джаред Кушнер, который участвует в переговорах вместе с господином Уиткоффом, уже прибыл в Швейцарию. По словам источников, между США и Ираном пройдет первый раунд переговоров о потенциальном соглашении по ядерной программе.

Изначально переговоры были запланированы на 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил свою поездку в Швейцарию. По информации Axios, в ближайшие дни господин Вэнс посетит страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».