Axios: Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Швейцарию, чтобы провести там переговоры с делегацией из Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет журналист Axios Барак Равид.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как уточнил журналист в соцсети X, предприниматель Джаред Кушнер, который участвует в переговорах вместе с господином Уиткоффом, уже прибыл в Швейцарию. По словам источников, между США и Ираном пройдет первый раунд переговоров о потенциальном соглашении по ядерной программе.
Изначально переговоры были запланированы на 19 июня. Американскую делегацию должен был возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс, но он отменил свою поездку в Швейцарию. По информации Axios, в ближайшие дни господин Вэнс посетит страны Персидского залива — Бахрейн, Кувейт и ОАЭ.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе продолжаются уже продолжительное время. Только в 2025 году состоялось пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, а в начале 2026 года стороны провели несколько раундов в Маскате, Женеве и Риме. Эти дискуссии часто прерывались, в том числе после ударов Израиля по иранским ядерным объектам, а также из-за нарушений режима прекращения огня со стороны США, по мнению Ирана.
Ключевым разногласием между США и Ираном остается формат переговоров: Вашингтон настаивает на прямом диалоге и заключении новой ядерной сделки, предусматривающей полный отказ Ирана от ядерного оружия, без установления сроков действия. В то же время Иран выражает скептицизм, указывая на неудовлетворительный опыт предыдущих переговоров, и соглашается только на непрямые консультации через посредников, требуя снятия всех американских санкций. Тегеран подчеркивал, что не намерен передавать обогащенный уран, и что Иран не позволит себя шантажировать.