Бразильцы нашли форварда

Матчи второго тура в группе C фактически вывели в play-off двух ее фаворитов. Сборные Бразилии и Марокко, обыграв гаитян — 3:0 — и шотландцев — 1:0, набрали по четыре очка. Гаитянская команда, у которой их все еще нет, практически лишилась шансов на участие в 1/16 финала, а шотландская с тремя баллами за нее поборется. Но ее перспективы не выглядят радужными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари (слева)

Фото: Brian Snyder / Reuters Игрок сборной Марокко Исмаэль Сайбари (слева)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Нет ничего неприятнее для тренера, чем смотреть на то, как основной, тщательно разработанный план на игру летит в тартарары. План тренера шотландского — Стива Кларка — полетел туда, когда через минуту после начала встречи с марокканцами защитник Грант Хэнли как-то совсем не по делу двинулся вперед и пропустил мимо себя после нехитрого, но со вкусом заброса Исмаэля Сайбари. Тот еще в предыдущем матче, забив бразильцам, показал себя большим мастером открываний и рывков, окончательно, кажется, влюбив в себя мюнхенскую «Баварию». Сейчас Сайбари поднял свои котировки, проскочив мимо Хэнли и воткнув мяч под перекладину шотландских ворот.

А ведь все у Кларка было заточено под то, чтобы не дать сборной Марокко вольницы, чтобы как можно дольше дисциплинированно держаться. И схему, и состав немножко подкорректировал, дабы выглядел поплотнее по сравнению с матчем, в котором шотландцы кое-как одолели гаитян. А тут надо моментально инициировать план B. А есть ли он вообще?

Ну, судя по игре, были разве что наброски на салфетке, потому что вместо смещения акцента в сторону атаки, осторожного и аккуратного, шотландцы потешали стадион в Фоксборо какими-то хаотичными набегами в стиле древних кочевников. На авось.

Ничего, кроме вреда, они не приносили. Эффективности — ноль. До Скотта Мактоминея, призванного сооружать впереди что-то занятное, мяч не доходил вовсе, застревая обычно в ранних марокканских оборонительных барьерах. А соперник, видя перед собой после шотландских потерь свободное пространство, с удовольствием им пользовался.

Эпизоды, в которых марокканская команда вполне могла забить, возникали постоянно. Вот оборону сборной Шотландии раскроили прорывом слева, и ей повезло, что несколько соперников не выловили прострел. Вот Ашраф Хакими справа, решив, что можно и не выпендриваться сложным розыгрышем, просто включил свою чудовищную скорость и добрался аж до вратаря Ангуса Янга. Янг кое-как устоял. Вот Браим Диас скинул мяч под убойный удар Нейлу Эль-Айнауи, который прошел рядышком с целью. А вот Билал Эль-Ханнус вывалился на ворота. И опять удача улыбнулась шотландцам, потому что направленный Эль-Ханнусу мяч скакнул прямо перед ним, помешав правильно приложиться. Но в любом случае пахло для сборной Шотландии жареным. Тем более, перерыв благотворного воздействия на нее вроде бы не оказал. Сайбари, во всяком случае, после него едва не забил: мяч после рикошета угодил в перекладину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Rutherford / Reuters Фото: Paul Rutherford / Reuters

Но время шло, а минимальная разница никуда не девалась. А минимальная разница — это все-таки интрига. И шотландцы даже достаточно прозрачно намекали на то, что ее костерок готовы подпалить как следует, как бы кисло не смотрелись до этого. Например, выход Бена Гэннона-Доука добавил энергетики их нападению. В него бы еще интегрировать капельку свежей мысли. Но ее взять было неоткуда. Впрочем, и энергетики, незамысловатого навала иногда хватает для маленьких подвигов. Но нет, конечно, не та эта была ситуация. Чересчур уж топорной предстала в этот вечер сборная Шотландии. У таких и навалы всей командой ничем не грозят.

Сборная Бразилии, разумеется, насторожила всех невнятной игрой с марокканцами. Но с оппонентом послабее проблем у нее не возникло. Ну, то есть какие-то были, но лишь на стартовом отрезке матча в Филадельфии, который бразильцы провели скромно, так, что какой-нибудь наивный романтик, повсюду чувствующий запах сенсации, мог бы замечтаться об очередной. А что? Гаитяне же не так уж робки, лезут на чужую половину.

Но нет, душок испарился быстро, как и не бывало. Бразильская команда, потихоньку выходя из сонного режима, открыла счет в середине первого тайма, а героем момента был тот, кого вся страна благодарила за зацепленное во встрече с марокканцами очко.

Если бы не его персональное мастерство, быть катастрофе. Винисиус накрутил на левом фланге своими фирменными танцевальными движениями сразу трех гаитян, а пробил хоть несильно, на так хитро, что голкипера Джони Пласида едва ли можно было винить за то, что не удержал мяч в руках. На него кинулись двое — защитник Анн Делькруа и форвард Матеус Кунья. Делькруа бразильца опередил, но, выбивая мяч, попал настырному Кунье в ногу, и отскок вылился в гол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья (9)

Фото: Dylan Martinez / Reuters Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья (9)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В это мгновение тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, несомненно, похвалил себя за принятое им важное кадровое решение. С марокканцами в основе на острие атаки он выпустил Игора Тьягу, который поразил всех своей инертностью, если не сказать деревянностью. Таких неказистых центральных нападающих пятикратные чемпионы мира на главные соревнования, похоже, еще не привозили. С гаитянами вместо него играл живчик Кунья — и отличился.

А вскоре уверенность Анчелотти в безальтернативности этого персонажа должна была стать абсолютной, так как второй гол Матеус Кунья забил уже без помощи чужого защитника, собственным классным ударом. Но не без помощи отпасовавшего ему Винисиуса. А пас был хорош.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Бразилии Винисиус (слева)

Фото: James Lang / Reuters Игрок сборной Бразилии Винисиус (слева)

Фото: James Lang / Reuters

Сам Винисиус поразил ворота перед перерывом. Впечатление произвел прежде всего его коротенький спринт. За полторы секунды он оторвался от только что находившихся с ним на одной линии опекунов на десяток метров.

С приятными для бразильцев событиям, однако, соседствовало и неприятное. Травму получил Рафинья. А его вес в сборной иллюстрировал второй тайм. Бразильских наскоков было немало, но с концовками комбинаций, с реализацией никак не складывалось, в том числе, например, у зенитовца Дугласа Сантоса. Левый фланг обороны он прочно за собой застолбил.

Перед заключительным туром в группе C сборные Бразилии и Марокко, по сути, обеспечили себе выход в play-off.

Трудно представить, как, имея четыре очка и хорошую разницу мячей, его можно пропустить. Гаитянам с двумя поражениями придется, видимо, с первенством прощаться, а положение шотландцев сложное. Три балла — это формально не так мало. Но в последнем туре им играть против бразильцев. Если уступят, то займут, вероятно, третье место. Да еще с невыразительными дополнительными показателям, то есть в первую очередь той же разницей.

Алексей Доспехов