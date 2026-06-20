«Это должно способствовать развитию, а не стать новой финансовой нагрузкой»

Законодательное собрание Ростовской области приняло закон, предусматривающий пополнения Дорожного фонда региона за счет взимания платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования. Следующим этапом станет подготовка правительством региона документов, которые определят размер, условия и порядок платы. Важно, чтобы авторы-разработчики такого документа прислушивались к мнению владельцев объектов придорожного сервиса и учитывали их интересы, подчеркнул в беседе с «Ъ-Ростов» Уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.



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«Актуальность такого решения не вызывает со мнения. Ко мне неоднократно обращались владельцы объектов придорожного сервиса и жаловались на то, что установленные вдоль трасс после их реконструкции шумопоглощающие экраны и высокие бордюры закрывают обзор. Однако решение этой проблемы не представлялось возможным, так как владельцы мини-гостиниц, кемпингов, автомастерских и небольших магазинов не производили отчисления в Дорожный фонд, их мнения никто не спрашивал, их интересы не учитывал.

В связи с принятием нового областного закона ситуация должна измениться. К мнению предпринимателей — собственников придорожных объектов, как плательщиков в Дорожный фонд, власти обязаны прислушиваться.



Сейчас эта сфера динамично развивается. Это видно по тому, какие объекты и в каком количестве ежегодно открываются вдоль федеральной дороги М-4 “Дон”, которая проходит через Ростовскую область и соединяет центральную часть России с Югом и Северным Кавказом. А также с новыми территориями. Это привлекательное для предпринимателей направление, причем, для разных сфер бизнеса. Автомобильный трафик по указанным направлениям высокий практически круглый год.

Таким образом, принятый недавно региональный закон — это новые правила игры, от которых должна быть польза всем: и бюджету, и бизнесу. Это более прозрачные открытые отношения между бизнесом и властью. И это будет способствовать обелению рынка, легализацию тех, кто до этого оставался в тени. В этом — залог процветания экономики региона.

Однако пока не понятно, как будет выстроена эта система. Как будут производиться начисления на владельцев придорожных объектов, как и в какие сроки они будут производить выплату, в каком объеме, будет это единый тариф или разный, в зависимости от специфики бизнеса, специализации, насколько сильно увеличит общую финансовую нагрузку на предпринимателей.



Надо понимать, что в последние годы уже произошло усиление такой нагрузки. Это и введение туристического налога, который платят в том числе малые отели, мотели и кемпинги, расположенные вдоль трасс. Также с 20% до 22% вырос размер НДС. Важно также понимать, как будет решаться вопрос с шумопоглощающими экранами, которые загораживают объекты. Дело в том, что автолюбители, образно говоря, “голосуют глазами”. Если они не видят места, то не смогут в нем остановиться. Убирать ограждения нельзя, поскольку это будет нарушением норм и правил. Возможно, нужны будут вложения в навигацию (таблички, баннеры, указатели, специальные знаки), которая будет приводить клиентов с трасс к таким объектам. Из каких средств будет такая работа выполняться — Дорожного фонда, в который предприниматели платят, или из их карманов?

Важно, чтобы специалисты правительства Ростовской области, которые будут готовить документ, определяющий размер, условия и порядок платы в Дородный фонд, прислушивались к мнению владельцев объектов придорожного сервиса и учитывали их интересы. Это позволит всем эффективно взаимодействовать и позволит развиваться бизнесу, а не станет для него просто очередной финансовой нагрузкой».