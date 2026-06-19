Вновь объявлен тендер на строительство дороги к аэропорту Шерегеш за 8,9 млрд руб.

ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» в четвертый раз объявило тендер на проектирование и строительство автомобильной дороги для подъезда к аэропорту Шерегеш. Стартовая цена контракта составила более 8,91 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 июля, указывается на портале госзакупок. Средства выделят из бюджета Кемеровской области.

Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит построить дорогу протяженностью 10 км III технической категории. В ходе изысканий необходимо уточнить ширину и число полос, расчетную скорость движения, ширину обочин и проезжей части. До 31 мая 2028 года победитель торгов обязан подготовить проектную документацию, до 30 сентября 2031 года — завершить работы по строительству.

В качестве начального пункта объекта указан въезд на привокзальную площадь аэропортового комплекса Шерегеш, конечный пункт — автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Кемеровской области.

Первые торги на строительство дороги для подъезда к аэропорту Шерегеш были объявлены в мае 2024 года. Стартовая цена контракта на тот момент была установлена в размере 7,4 млрд руб. В августе того же года тендер был объявлен в третий раз, но с повышением начальной цены до 8,89 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин дал поручение о начале работ по строительству аэродромной инфраструктуры аэропорта в Шерегеше до 2025 года.

Александра Стрелкова