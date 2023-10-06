Строительство аэродрома аэропорта в Шерегеше может начаться до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин дал поручение о начале работ по строительству аэродрома аэропорта в Шерегеше до 2025 года. Также не позднее этого срока должен начаться второй этап реконструкции аэропорта Кемерова.

«Принять решения, предусматривающие начало реализации не позднее 2025 года второго этапа реконструкции международного аэропорта Кемерово им. А.А.Леонова, а также мероприятий по строительству аэродромных сооружений аэропорта Шерегеш»,– сообщается на сайте Кремля.

Летом этого года председатель правительства Кузбасса Илья Середюк заявлял, что строительство аэропорта оценивается в 30 млрд руб. Из этой суммы около 5 млрд руб. – стоимость аэровокзала и 13,5 млрд — взлетно-посадочной полосы. Также он отмечал, что у частного бизнеса сегодня «есть большой инвестиционной интерес строить различные объекты в Шерегеше»: «Сейчас там развиваются различные направления организации отдыха и проведения деловых мероприятий, но при этом заинтересованность бизнеса зависит от планов по строительству аэропорта Шерегеш. Бизнес говорит, «выпустите облигации (под это строительство — Ъ-Сибирь), и он готов их взять».

В тоже время в феврале 2023 года министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил рассмотреть варианты финансирования строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта в Шерегеше помимо федерального. О планах строительства и развития аэропорта в Шерегеше глава Кузбасса Сергей Цивилев говорил президенту в октябре 2021 года. Тогда стоимость взлетно-посадочной полосы в Шерегеше может оценивалась в 2,8 млрд руб.

Ранее «Новапорт холдинг» заявляла о намерении построить аэровокзал в Шерегеше и в ноябре прошлого года заказал проектирование всего аэропортового комплекса.

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Александр Киселев, Оксана Павлова