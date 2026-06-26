Мороженое дождалось потепления

Производство и продажи мороженого в начале года продолжили прошлогодний тренд на снижение. Но в мае спрос на популярное лакомство постепенно начал расти. Производители надеются на жаркое лето, туристический сезон и привлекательность новых вкусов. Что происходит на рынке мороженого в текущем году, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прошлый год выдался печальным как для производителей мороженого, так и для его продавцов. Продажи мороженого в высокий сезон (май—сентябрь) упали на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это первое значительное снижение продаж за последние пять-семь лет роста, сообщали ранее в компании «Нильсен».

«Главная причина падения продаж в 2025 году — холодная погода. Также этому способствовал общий переход на экономичную модель потребления. Мороженое — импульсный товар, который очень чувствителен к малейшим колебаниям в семейном бюджете»,— прокомментировал заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов.

Кроме того, сказался эффект высокой базы 2024 года. Позапрошлый сезон был рекордным для индустрии, отметил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.

В ответ на падение продаж производителям пришлось скорректировать объемы производства. По данным Росстата, в 2025 году выпуск популярного лакомства сократился на 7,5%, до 517 тыс. тонн.

В первом квартале текущего года тренд на снижение как производства, так и продаж продолжился. Выпуск мороженого снизился на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 108,4 тыс. тонн. Потребление продукта в январе—марте 2026 года уменьшилось на 25,6%, до 46,9 тыс. тонн, подсчитали в аналитическом центре Milknews. Основные факторы снижения те же, что и в прошлом году: слабый потребительский спрос и позднее начало сезона из-за прохладной погоды.

«При этом добавились новые вызовы: компании из-за высокой стоимости заемных средств снижали объемы формируемых резервов к высокому сезону и частично сужали продуктовые линейки в пользу наиболее востребованных позиций. Кроме того, на сокращение выпуска повлиял уход с рынка крупного игрока — АО “Русский холод”»,— пояснил Артем Белов.

Градусное повышение

Однако уже в мае рекордная жара, пришедшая в центральную часть России, подстегнула продажи мороженого. «После прошлогоднего спада сезон начался гораздо оптимистичнее. Уже в мае 2026 года средние температуры в центральной части России и Поволжье на 2–3°C превысили норму, что дало хороший старт продажам. В июне тенденция сохраняется»,— отметил Дмитрий Леонов. По данным «Союзмолоко», за первую половину мая продажи выросли на 17–21% год к году, а за неделю с 15 по 21 июня рост ускорился до 40–50%.

Ритейлеры также отмечают повышение спроса. В «Ашане» увидели рост продаж уже в апреле 2026 года — правда, всего на 6% по сравнению с мартом этого же года. А уже в мае прирост достиг 70% относительно апреля. В сети магазинов «Магнит» в мае—июне продажи в натуральном выражении увеличились «на двузначную величину». Во «Вкусвилле» в мае 2026 года продажи за месяц выросли на 67%. По данным торговых сетей Х5, за первую половину июня покупатели приобретали мороженого на 16% больше относительно того же периода прошлого года в натуральном выражении.

«Подготовка летнего ассортимента начинается уже в январе, чтобы на полках торговых сетей был представлен широкий выбор товаров разных ценовых сегментов. Сезон мороженого обычно начинается в апреле, количество позиций в этот период увеличивается в среднем на 60% по сравнению с зимой»,— отметили в пресс-службе Х5.

Положительную динамику демонстрируют и производители. В компании «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское») по итогам января—мая производство мороженого выросло примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рынок вернулся к стадии роста с наступлением благоприятных погодных условий. Уход части производителей с рынка создал дополнительные возможности для крупных устойчивых игроков»,— отметили в «Айсберри».

Цена вопроса

Увеличению продаж помимо погоды способствовало замедление роста цен на мороженое. В высокий сезон 2025 года его стоимость выросла на 15–17%, что существенно снизило спрос на продукт. Стремительный рост произошел на фоне резкого подорожания сырья, пояснили в Национальном союзе производителей молока.

В текущем году темпы роста цен замедлились. По данным оператора фискальных данных «Эвотор», в июне средняя цена мороженого составила 102,5 руб. (на 8% больше, чем в первой половине июня 2025 года). Средний чек покупки превысил прошлогодний на 5%, достигнув 188,8 руб. При этом нужно учитывать магазинную наценку. Сами производители стараются в этом году сохранить отпускные цены на прошлогоднем уровне.

«Компании пересматривают рецептуру и упаковку, сохраняя цену за счет порционного сокращения или изменения формата, однако это является не системным трендом, а скорее точечной мерой отдельных игроков. Среди мер по минимизации издержек можно назвать снижение складских остатков. Предприятия предпочитают распродавать ранее сформированные запасы, избегая дополнительных затрат на хранение продукции»,— отмечает Артем Белов.

Сами производители говорят, что в 2026 году рынок впервые за несколько лет вошел в период относительной ценовой стабилизации. Во многом это связано со снижением стоимости ряда компонентов молочного сырья и шоколадной группы.

«Однако эффект от этого снижения во многом компенсируется продолжающимся ростом других затрат, прежде всего на персонал, логистику, упаковку и обслуживание бизнеса. Поэтому сегодня мы скорее наблюдаем стабилизацию ценовой ситуации в категории. При сохранении текущих тенденций отдельные предпосылки для снижения цен существуют, но говорить о формировании устойчивого дефляционного тренда пока преждевременно»,— отметил заместитель генерального директора группы компаний «Ренна» по стратегическому управлению Игорь Лилеев.

В «Айсберри» пояснили, что стараются сдерживать рост цен за счет повышения эффективности производства и оптимизации внутренних процессов. Такой же стратегии придерживаются и в компании «Солнечный день» (бывший «Гулливер»).

«Тенденции на рынке таковы, что потребитель старается выбрать качественный продукт за доступные деньги, поэтому очень важно качественно подходить к ценообразованию, снижать сырьевые и логистические издержки»,— считают в компании.

В итоге сегодня выигрывают производители с гибкой ценовой политикой в сочетании с качественным поиском незанятых продуктовых ниш, с учетом моды и трендов и с активными продажными стратегиями.

ЗОЖ меняет рынок

Если говорить о вкусах, то предпочтения покупателей остаются достаточно стабильными. Лидер в категории мороженого — по-прежнему классический пломбир в вафельном стаканчике. На него приходится около 35% рынка. Также растет популярность фруктового льда и сорбетов (25% рынка), подсчитали в «Союзмолоко».

«Традиционные вкусы и форматы по-прежнему сохраняют уверенное лидерство. Тройка прошлогодних лидеров — классический пломбир, ягодные вкусы с шоколадным соусом и соленая карамель»,— отметили в пресс-службе «Вкусвилла».

Однако формирующиеся тренды общества, прежде всего на ЗОЖ, определяют и появление новых вкусов и составов мороженого. «Сегодня успешно сосуществуют сразу несколько трендов: интерес к функциональным продуктам и ЗОЖ-направлению, спрос на необычные вкусы и новые форматы потребления, а также сохраняющаяся популярность традиционного мороженого,— пояснил Игорь Лилеев.— Мы видим это и по собственным продажам. Несмотря на стабильный спрос на классический ассортимент, потребители активно реагируют на новые вкусовые решения и интересные форматы».

Линейка мороженого в сегменте ЗОЖ постепенно растет как у производителей, так и у ритейлеров. Например, в сети «Магнит» сегодня представлено мороженое с пониженным содержанием сахара или вовсе без него, обогащенное протеином.

«За последний год предложение мороженого без сахара претерпело качественную трансформацию: из узкой нишевой категории оно превратилось в полноценное направление с широкой географией представленности и разнообразием форматов. Количество позиций в магазинах “Магнит” “у дома” выросло в два раза»,— подчеркнули в пресс-службе.

Стабильно растут продажи низкокалорийных позиций и линеек с повышенным содержанием белка на полках «Вкусвилла». В «Перекрестке» доля такого мороженого уже достигает 6% и продолжает ежегодно увеличиваться. В «Ашане» за последние два года продажи мороженого без сахара взлетели втрое.

«Тренд на здоровое питание действительно активно проникает в категорию мороженого. Нишевые и премиальные бренды ежегодно фиксируют рост продаж протеинового мороженого и десертов на растительной основе (кокосовое, овсяное, миндальное). Не исключено, что в будущем потребительский интерес будет расти и сегмент может перестать быть узконишевым на горизонте трех-пяти лет. При этом взрывного роста в 2026–2027 годах, скорее всего, не ожидается»,— отметил Дмитрий Леонов.

Кроме линейки ЗОЖ производители экспериментируют и с другими вкусами, создавая необычные новинки. Например, в сети «Вкусвилл» в этом сезоне ассортимент пополнился следующими вкусами мороженого: квас и абрикосовый чай, сорбеты с азиатскими сочетаниями (юдзу, личи), мороженое с суперфудами, а также десертные варианты — марципан с шоколадной печатью, клубника с маракуйей и жасмином. В компании «Солнечный день» экспериментируют с производством пломбира с настоящей измельченной мятой или с добавлением кедрового ореха.

Также растет тренд на мороженое с алкоголем. По мнению производителей, в значительной мере это связано с усилением позиций российских виноделов на внутреннем рынке. С сентября 2024 по сентябрь 2025 года продажи мороженого с алкоголем или алкогольными вкусами увеличились на 39,5% в денежном выражении и на 21,2% в натуральном, подсчитали в компании «Нильсен». Однако такая продукция занимает лишь около 0,2% рынка мороженого и вряд ли наберет значительные объемы в будущем, отмечают эксперты.

Надежда на погоду

В целом прогнозы на текущий год у производителей и экспертов сдержанно оптимистичные. «Говорить об итогах летнего сезона пока преждевременно, поскольку для категории мороженого ключевое значение по-прежнему имеют погодные условия в июне—августе. Тем не менее текущая динамика позволяет с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы рынка в 2026 году»,— отметили в «Ренне».

Также динамика будет зависеть от активности туристического потока и покупательной способности населения. «При этом мороженое остается одним из наиболее перспективных категорий в части потенциала роста потребления в целом, в том числе через рост недооцененных пока категорий, например семейной упаковки»,— подчеркнул Артем Белов.

Юлия Житникова