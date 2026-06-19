Шахматный лидер сыграл, как в детстве

Главной сенсацией командного чемпионата мира по быстрым шахматам в Гонконге стало выступление самой яркой звезды — Магнуса Карлсена. Норвежец, еще недавно считавшийся почти неуязвимым, умудрился потерпеть на нем четыре поражения подряд. Этот срыв последовал за крайне неудачным выступлением Карлсена на супертурнире Norway Chess, в котором контроль был классическим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магнус Карлсен

Фото: FIDE Магнус Карлсен

Фото: FIDE

В Гонконге 19 июня завершился командный чемпионат мира Международной шахматной федерации (FIDE) по быстрым шахматам, или, как еще называют этот гораздо более жесткий по сравнению с классическим формат, рапиду. В нем приняли участие 22 коллектива, выступавшие интернациональными составами и укомплектованные в том числе звездами современных шахмат. Золото досталось команде Dragon Chilling во главе с недолго, с весны 2023 по конец 2024 года, владевшим чемпионским титулом, а потом очутившимся в глубоком кризисе китайцем Дин Лижэнем. Но в центре внимания оказалась отнюдь не она.

Фаворитом состязания перед его началом считалась команда WR Chess. Однако она провалилась, заняв лишь 17-е место. А основной причиной провала стало удивительное выступление того, кто был лидером WR Chess. Лидером был сам Магнус Карлсен.

Норвежец в 2022 году решил добровольно отказаться от титула чемпиона мира, которым владел почти десять лет, но сохранил статус безусловного шахматного фронтмена. Он никому не отдает позицию на верхушке рейтинга FIDE и до нынешнего года казался практически неуязвимым по крайней мере на важных соревнованиях. Случаи, когда Карлсен отдавал победу кому-то другому, были крайне редки.

Однако результат норвежца в Гонконге не то что не соответствовал его репутации — он вообще получился таким, что, строго говоря, не укладывается в голове.

В общей сложности Карлсен сыграл на турнире с любимым контролем времени восемь партий, выиграл из них две, еще две свел вничью, а четыре, то есть половину, проиграл: показатели середняка! Причем это были четыре поражения подряд. Chess.com смог найти, когда такая серия у Карлсена была в предыдущий раз. Оказалось, что 23 года назад, когда ему было 12, на детских состязаниях.

Но этого мало, чтобы описать соль ЧП. Значение имеют и имена гроссмейстеров, справившихся с великим норвежцем. Два из них — это звезды из первой рейтинговой десятки, индиец Арджун Эригайси и добывший весной статус претендента на титул чемпиона мира узбек Жавохир Синдаров.

Но два других победителя Карлсена — это вряд ли известные человеку, следящему только за элитными шахматами, армянин Шант Саргсян и азербайджанец Айдын Сулейманлы. У обоих скромнейший рейтинг — 2644 и 2665. Это на без малого 200 пунктов ниже, чем 2841 Карлсена: разница сродни пропасти. Оппоненты из разных вселенных. Но аутсайдеры на равных вели свои партии против шахматного гиганта, а гигант, всегда отличавшийся надежностью, к тому же допускал странные для себя ошибки. Саргсяну, например, на ровном месте зевнул «качество», то есть отдал ладью за легкую фигуру.

Нетрудно догадаться, что после этого первенства (за ним последует еще чемпионат по блицу) усилятся разговоры о вероятном закате Магнуса Карлсена.

Дело в том, что это уже второй его срыв за короткий срок. Предыдущий случился на домашнем для него турнире уже с классическим контролем Norway Chess, закончившемся в начале июня. На нем Карлсен занял четвертое место — при шести участниках, потерпев те же четыре поражения, что и в Гонконге, в десяти турах. Правда, безвестных оппонентов у него в Норвегии все-таки не было — все из категории сильнейших. Но все равно эксперты восприняли итог как чрезвычайно неожиданный.

Алексей Доспехов