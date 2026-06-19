Виновных в поджоге дома Кира Стармера приговорили к 7 и 2 годам лишения свободы
Суд в Великобритании приговорил гражданина Украины Романа Лавриновича к 7 годам, а гражданина Румынии, уроженца Украины Станислава Карпюка — к 2 годам лишения свободы. Несколько дней назад молодые люди были признаны виновными в поджогах дома и автомобиля, имеющих отношение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Как передает «Би-би-си», родители Лавриновича назвали приговор несправедливым.
Роман Лавринович (слева) и Станислав Карпюк
Фото: Counter Terrorism Policing / PA
Как сообщал «Ъ», обвинения связаны с пожаром, который вспыхнул 12 мая 2025 года в доме, принадлежащем премьер-министру. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а этот дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь здания.
Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая 2025 года загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая того же года был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.
Британские власти рассматривают причастность России к этим преступлениям. В суде обвинение представило свидетельства того, что неизвестный человек, скрывавшийся за ником El Money и говоривший по-русски, связался с молодыми украинцами и предложил им деньги за поджог автомобиля и двух домов. Обвинение не указало, кем мог быть этот человек и кого он мог представлять. Посольство РФ в Лондоне назвало утверждения о российском следе в поджогах имущества Кира Стармера «чистым бредом».
Британская Служба безопасности расследует возможную причастность России к поджогам собственности премьер-министра Кира Стармера. Financial Times со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что власти проверяют, могла ли российская сторона завербовать обвиняемых. В Посольстве РФ в Лондоне назвали эти утверждения «чистым бредом», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подозрения британских властей в адрес России «оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными».
Кир Стармер, который сейчас занимает пост премьер-министра Великобритании и является лидером Лейбористской партии, сталкивался с протестами у своего дома. В прошлом году трое человек были осуждены за пропалестинские протесты у его собственности, которая находится на северо-западе Лондона и временно сдается, так как сам Стармер с семьей проживает на Даунинг-стрит, 10. За несколько дней до последнего поджога также произошли инциденты с автомобилем, который Кир Стармер продал соседу, и с домом, где он ранее проживал.