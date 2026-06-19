Виновных в поджоге дома Кира Стармера приговорили к 7 и 2 годам лишения свободы

Суд в Великобритании приговорил гражданина Украины Романа Лавриновича к 7 годам, а гражданина Румынии, уроженца Украины Станислава Карпюка — к 2 годам лишения свободы. Несколько дней назад молодые люди были признаны виновными в поджогах дома и автомобиля, имеющих отношение к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Как передает «Би-би-си», родители Лавриновича назвали приговор несправедливым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Лавринович (слева) и Станислав Карпюк

Фото: Counter Terrorism Policing / PA Роман Лавринович (слева) и Станислав Карпюк

Фото: Counter Terrorism Policing / PA

Как сообщал «Ъ», обвинения связаны с пожаром, который вспыхнул 12 мая 2025 года в доме, принадлежащем премьер-министру. Кир Стармер с семьей живет в официальной резиденции на Даунинг-стрит, а этот дом с четырьмя спальнями на северо-западе Лондона временно сдается. От поджога, по данным полиции, пострадала дверь здания.

Полиция связала этот случай с двумя другими инцидентами, случившимися ранее. 8 мая 2025 года загорелся автомобиль, который Кир Стармер продал в прошлом году соседу, а 11 мая того же года был пожар у входа в один из домов на севере Лондона, где он с семьей какое-то время проживал.

Британские власти рассматривают причастность России к этим преступлениям. В суде обвинение представило свидетельства того, что неизвестный человек, скрывавшийся за ником El Money и говоривший по-русски, связался с молодыми украинцами и предложил им деньги за поджог автомобиля и двух домов. Обвинение не указало, кем мог быть этот человек и кого он мог представлять. Посольство РФ в Лондоне назвало утверждения о российском следе в поджогах имущества Кира Стармера «чистым бредом».

Алена Миклашевская