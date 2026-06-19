МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал сообщения в СМИ о закрытии Ормузского пролива безосновательными, передает пресс-служба МИДа. По словам дипломата, КСИР принял необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность торговых судов в соответствии с американо-иранским меморандумом.
О закрытии Ормузского пролива Ираном после ударов Израиля по Ливану писал Bild. В ночь на 19 июня Израиль ударил по ливанским объектам инфраструктуры в нескольких районах. По данным издания, КСИР после этого приказал всем судам не приближаться к Ормузскому проливу, а в районе морского коридора прозвучали выстрелы.
Пролив 19 июня официально открыли для судов, которые заранее подали заявки. Открытие Ормузского пролива — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Ормузский пролив является стратегически важным морским путем, через который проходит от 15% до 20% мировой нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На протяжении многих лет Иран угрожал заблокировать пролив в ответ на потенциальные атаки. После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года движение судов в Ормузском проливе было почти полностью остановлено, что привело к резкому росту цен на топливо.
В дальнейшем Иран временно объявлял пролив открытым для коммерческих судов, но только для судов, не связанных с США и Израилем. Переговоры между США и Ираном касательно пролива были частью более широкого меморандума о взаимопонимании. Одним из ключевых требований США было обеспечение свободного прохода через пролив без взимания платы Ираном. Проект меморандума предусматривал, что Иран восстановит коммерческое судоходство до довоенного уровня в течение месяца, а США снимут морскую блокаду и отзовут свои вооруженные силы из региона.