МИД Ирана опроверг сообщения о закрытии Ормузского пролива

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал сообщения в СМИ о закрытии Ормузского пролива безосновательными, передает пресс-служба МИДа. По словам дипломата, КСИР принял необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность торговых судов в соответствии с американо-иранским меморандумом.

О закрытии Ормузского пролива Ираном после ударов Израиля по Ливану писал Bild. В ночь на 19 июня Израиль ударил по ливанским объектам инфраструктуры в нескольких районах. По данным издания, КСИР после этого приказал всем судам не приближаться к Ормузскому проливу, а в районе морского коридора прозвучали выстрелы.

Пролив 19 июня официально открыли для судов, которые заранее подали заявки. Открытие Ормузского пролива — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».