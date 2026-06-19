Bild: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану

Корпус стражей исламской революции по радиосвязи приказал всем судам не приближаться к Ормузскому проливу, сообщает Bild. В районе морского коридора прозвучали выстрелы, пишет газета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Это стало ответом на атаки Армии обороны Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В ночь на 19 июня ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана. Израильские власти обвинили «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня.

19 июня иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) объявило об открытии Ормузского пролива для судов, которые заранее подали заявки. Свободный проход через пролив — один из пунктов меморандума о взаимопонимании, который Иран и США подписали 18 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».