Bild: Иран закрыл Ормузский пролив после ударов Израиля по Ливану
Корпус стражей исламской революции по радиосвязи приказал всем судам не приближаться к Ормузскому проливу, сообщает Bild. В районе морского коридора прозвучали выстрелы, пишет газета.
Фото: Stringer / Reuters
Это стало ответом на атаки Армии обороны Израиля против шиитского движения «Хезболла» в Ливане. В ночь на 19 июня ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры в нескольких районах на юге Ливана. Израильские власти обвинили «Хезболлу» в нарушении режима прекращения огня.
19 июня иранское Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) объявило об открытии Ормузского пролива для судов, которые заранее подали заявки. Свободный проход через пролив — один из пунктов меморандума о взаимопонимании, который Иран и США подписали 18 июня.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Иран периодически угрожал блокировкой Ормузского пролива, и ранее уже вводил ограничения на судоходство в ответ на военные действия. Например, 11 июня 2026 года иранское военное командование объявило о закрытии пролива для всех судов из-за атак США по территории Ирана, предупреждая, что любое судно, пытающееся пройти, будет атаковано. До этого, 14 июня 2025 года, член парламентского комитета по безопасности Ирана заявлял, что вопрос о закрытии пролива рассматривается в ответ на удары Израиля по ядерным объектам Ирана.
Полная блокировка Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и СПГ, может привести к значительному росту цен на фрахт и страхование, а также к перестройке цепей поставок для региональных экспортеров вроде Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. Для самого Ирана длительное закрытие пролива также невыгодно, поскольку ограничивает его собственный нефтяной экспорт, большая часть которого идет в Китай. Эксперты отмечали, что Иран ранее не закрывал пролив полностью из-за этих рисков, и текущая приостановка не продлится долго.
Ситуация вокруг Ормузского пролива часто становится предметом переговоров между Ираном и США. Например, в апреле 2026 года США пытались добиться от Ирана свободного прохода через пролив в рамках переговоров в Пакистане. Невыполнение этого требования стало одной из причин для объявления США блокады иранских портов. Также 7 апреля 2026 года президент США Дональд Трамп объявлял двухнедельное перемирие, к которому присоединился Израиль, рассчитывая, что пролив откроется автоматически после сделки с Ираном. Однако иранская сторона заявляла, что продолжение Израилем боевых действий против "Хезболлы" в Ливане нарушает условия договоренностей и подрывает процесс переговоров.