Групповой этап. Второй тур

Группа A. Чехия—ЮАР 1:1. Мексика—Южная Корея 1:0.

Таблица группы A

В Н П М О

1. Мексика 2 0 0 3:0 6

2. Южная Корея 1 0 1 2:2 3

3. Чехия 0 1 1 2:3 1

4. ЮАР 0 1 1 1:3 1

25.06: ЮАР—Южная Корея, Чехия—Мексика.

Сборная Мексики вышла в первый раунд play-off.

Группа B. Канада—Катар 6:0. Швейцария—Босния и Герцеговина 4:1.

Таблица группы B

В Н П М О

1. Канада 1 1 0 7:1 4

2. Швейцария 1 1 0 5:2 4

3. Босния и Герцеговина 0 1 1 2:5 1

4. Катар 0 1 1 1:7 1

24.06: Швейцария—Канада, Босния и Герцеговина—Катар.