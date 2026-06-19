Групповой этап. Второй тур
Группа A. Чехия—ЮАР 1:1. Мексика—Южная Корея 1:0.
Таблица группы A
В Н П М О
1. Мексика 2 0 0 3:0 6
2. Южная Корея 1 0 1 2:2 3
3. Чехия 0 1 1 2:3 1
4. ЮАР 0 1 1 1:3 1
25.06: ЮАР—Южная Корея, Чехия—Мексика.
Сборная Мексики вышла в первый раунд play-off.
Группа B. Канада—Катар 6:0. Швейцария—Босния и Герцеговина 4:1.
Таблица группы B
В Н П М О
1. Канада 1 1 0 7:1 4
2. Швейцария 1 1 0 5:2 4
3. Босния и Герцеговина 0 1 1 2:5 1
4. Катар 0 1 1 1:7 1
24.06: Швейцария—Канада, Босния и Герцеговина—Катар.