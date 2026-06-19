Ночью и утром над Воронежской областью сбили 13 БПЛА: есть разрушения

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в Max сводку по сбитым беспилотникам за ночь и утро 19 июня. По его данным, над двумя городскими округами и восемью районами было уничтожено 13 дронов. В результате никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов получили повреждения частный дом, грузовик и хозпостройки.

В регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный в 2:15. С 8:31 до 9:52 сегодня утром была объявлена угроза непосредственного удара дронов по Воронежу, Нововоронежу, Лискинскому и Острогожскому районам. На фоне этого в пунктах проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) усилили меры безопасности, но аттестацию не отменили.

16 июня девятиклассники Воронежа и Нововоронежа провели более двух часов в укрытиях из-за действовавшей угрозы целенаправленного удара БПЛА. Из-за этого запланированные в этот день экзамены по географии, биологии и истории перенесли на 19 июня. Родители этих учащихся настаивали на отмене ОГЭ: для этого они направили петицию министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Алина Морозова