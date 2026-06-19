В Воронеже пока не отменили ОГЭ из-за объявленной угрозы удара БПЛА
Воронежские школьники вновь пошли на ОГЭ под звуки сирен
Сегодня в Воронеже запланировано проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) по географии, биологии и истории. Его перенесли с 16 июня на 19-е, поскольку во вторник школьники более двух часов провели в укрытиях из-за угрозы непосредственного удара БПЛА. В 8:31 в облцентре объявили тот же режим, но пока в комментарии министерства образования региона об отмене ОГЭ в областном центре речи не идет. Начало аттестации запланировано на 10:00.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Опасность непосредственного удара дронов также объявлена в Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах.
«В связи с фиксацией угроз атак беспилотных летательных аппаратов во всех пунктах усилены меры контроля, на местах дежурят ответственные лица и представители профильных служб»,— рассказали в министерстве и отметили, что ситуация в пунктах находится под контролем.
Представители ведомства заключили, что решения о продолжении, временной приостановке или отмене экзаменов будут приниматься точечно, исходя из оперативной обстановки в муниципалитете.
На следующий день после срыва ОГЭ в Воронеже «Ъ-Черноземье» сообщал, что родители девятиклассников обратились к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с петицией. Они просили отменить экзамены для просидевших в укрытиях школьников и выдать им аттестаты на основании текущих и годовых оценок.
UPD: губернатор Александр Гусев сообщил, что во всех перечисленных муниципалитетах отменена угроза непосредственного удара БПЛА.