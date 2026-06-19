Набиуллина объяснила отсутствие на ПМЭФ
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что у нее была простуда, из-за чего она временно потеряла голос. Из-за болезни глава ЦБ пропустила несколько мероприятий с начала июня, в том числе Петербургский международный экономический форум.
«Я только могу подтвердить, что у меня, действительно, была простуда и я на некоторое время потеряла голос. Единственное, что я могу сказать,— это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).
4 июня Эльвира Набиуллина пропустила две сессии Петербургского международного экономического форума. Ее исключили из списка спикеров за день до выступления. Она также не приехала на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня.
Отсутствие Эльвиры Набиуллиной, председателя Центрального банка Российской Федерации, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и других мероприятиях в начале июня вызвало беспокойство и вопросы, на которые она позже ответила, сославшись на простуду и потерю голоса. Ранее, 3 июня 2026 года, она была исключена из списка спикеров ПМЭФ. Источники, близкие к «Ведомостям», тогда сообщали, что причиной отсутствия должно было стать присутствие госпожи Набиуллиной на похоронах её советника Алексея Можина, который скончался того же дня в возрасте 69 лет. Прощание с Алексеем Можиным было назначено на 9 июня 2026 года в Центральной клинической больнице в Москве. Он был назначен советником председателя Центробанка в 2024 году, до этого долгое время представляя Россию в Международном валютном фонде.
Это не первый случай, когда отсутствие Набиуллиной на публичных мероприятиях вызывает вопросы. В январе 2024 года её пропуск форума «День финансов» вызвал слухи о госпитализации, которые позднее опроверг Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, назвав вопросы о её здоровье неуместными и призвав не строить «теории заговора». В 2023 году на ПМЭФ также не смог присутствовать вице-премьер РФ Александр Новак, официально по причине болезни. ПМЭФ — это ежегодное крупное международное деловое мероприятие, на котором традиционно присутствуют ключевые фигуры российской и мировой экономики и политики. Например, на ПМЭФ-2024 она принимала участие в макроэкономической сессии вместе с министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.