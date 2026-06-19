Набиуллина объяснила отсутствие на ПМЭФ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что у нее была простуда, из-за чего она временно потеряла голос. Из-за болезни глава ЦБ пропустила несколько мероприятий с начала июня, в том числе Петербургский международный экономический форум.

«Я только могу подтвердить, что у меня, действительно, была простуда и я на некоторое время потеряла голос. Единственное, что я могу сказать,— это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

4 июня Эльвира Набиуллина пропустила две сессии Петербургского международного экономического форума. Ее исключили из списка спикеров за день до выступления. Она также не приехала на конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка 9 июня.