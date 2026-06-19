Набиуллина оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на инфляцию в России

Ситуация на Ближнем Востоке привела к росту сырьевых цен и ускорению инфляции во многих странах, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако в России до сих пор преобладали дезинфляционные эффекты, добавила глава регулятора.

«Более высокие цены на сырьевые товары привели к росту экспортной выручки и укреплению рубля»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).

Масштаб проинфляционных последствий конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики пока неясен, отметила председатель Банка России. По ее оценкам, это может повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 4,5–5,5% по итогам года. В 2027 году и далее показатель будет соответствовать цели в 4%, ожидает Банк России. 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало девятым снижением подряд.

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