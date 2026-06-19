Набиуллина оценила влияние ситуации на Ближнем Востоке на инфляцию в России
Ситуация на Ближнем Востоке привела к росту сырьевых цен и ускорению инфляции во многих странах, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако в России до сих пор преобладали дезинфляционные эффекты, добавила глава регулятора.
«Более высокие цены на сырьевые товары привели к росту экспортной выручки и укреплению рубля»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по ключевой ставке (трансляция велась на странице ЦБ во «ВКонтакте»).
Масштаб проинфляционных последствий конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики пока неясен, отметила председатель Банка России. По ее оценкам, это может повлиять на российскую экономику через цены импортируемых товаров и логистические издержки.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция составит 4,5–5,5% по итогам года. В 2027 году и далее показатель будет соответствовать цели в 4%, ожидает Банк России. 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Это стало девятым снижением подряд.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЦБ укоротил шаг».
В марте 2026 года Эльвира Набиуллина уже отмечала, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке влияет на мировые рынки сырья. Тогда она указывала на краткосрочную поддержку рубля и экспортных доходов России, но предупреждала о долгосрочных проинфляционных рисках и возможном негативном влиянии на логистику российского экспорта. Она прогнозировала, что итоговый эффект для российской экономики будет зависеть от продолжительности и масштаба геополитических событий.
Ранее, в апреле 2026 года, глава Центробанка говорила, что негативные эффекты для российской экономики будут усиливаться, если ближневосточный конфликт затянется. По ее словам, глобальный рост издержек может перевесить преимущества от увеличения экспорта и укрепления рубля. Конфликт уже в марте стал проинфляционным фактором, приводя к переориентации туристических потоков, удорожанию транспортных услуг и росту цен на бензин. ЦБ тогда же повысил прогноз цены на нефть до $65 за баррель.
Центробанк постоянно подчеркивает, что проинфляционные риски для российской экономики остаются преобладающими. Среди других значимых факторов, требующих осторожности при снижении ключевой ставки, Банк России называл высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, а также дефицит кадров, который приводит к росту зарплат быстрее производительности труда.