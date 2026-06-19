Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Это девятое подряд снижение ставки.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

Согласно данным Росстата на 15 июня, годовая инфляция за неделю ускорилась с 5,51% до 5,63%. Цель Банка России по инфляции — 4%. Как сообщал регулятор 17 июня, решение по ставке будет приниматься «в зависимости от устойчивости замедления инфляции».

Цикл снижения ключевой ставки начался 6 июня 2025 года. Тогда регулятор опустил ставку с 21% до 20% годовых. В июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%, в декабре — до 16%, в феврале — до 15,5%.