Сборная Мексики осталась дома

Второй тур группового этапа североамериканского чемпионата мира открылся матчами в группах A и B и определил первого участника play-off турнира. Место в 1/16 финала забронировала одна из хозяек состязания сборная Мексики, одолевшая — 1:0 — южнокорейскую команду. Фактически попали в play-off также швейцарцы и канадцы. Последним продолжать турнир придется без хавбека Исмаэля Коне, которому сломали ногу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча сборных Мексики и Южной Кореи

Фото: Ricardo Mazalan / AP Момент матча сборных Мексики и Южной Кореи

Фото: Ricardo Mazalan / AP

Мексиканской сборной на этом чемпионате мира, кажется, везет с соперниками. В матче, открывавшем первенство, против нее как-то очень беззубо сыграли южноафриканцы, позволившие одержать победу малой кровью. Теперь настала очередь подарка от вообще-то представлявшейся после бодрого выигрыша у чехов довольно опасной корейской команды. Подарок во втором тайме преподнес ее голкипер Ким Сын Кю: на выходе столкнулся со своим партнером и оставил пустыми ворота для Луиса Ромо, забившего единственный в этой встрече гол.

Его оказалось вполне достаточно, чтобы мексиканцы досрочно забронировали себе путевку в play-off, который очень долго представить без них было невозможно. Чудесная, учитывая не такой уж высокий статус команды, серия началась на чемпионате 1994 года. После него сборная Мексики добиралась до кубковой стадии на шести первенствах подряд — правда, всякий раз сходила в стартовом раунде: им раньше была 1/8 финала. Прервалась эта серия на предыдущем чемпионате мира. На нем, чтобы задержаться на турнире, еще обязательно надо было занимать второе место в группе. Мексиканцы опустились на третье, набрав равное количество очков с поляками, из-за того, что разница мячей была на один хуже.

Сборная Мексики обеспечила себе не просто play-off, а именно первое место в группе A. Нюанс важный. Это значит, что матчи первых двух стадий мексиканцы точно проведут в Мехико, на главном стадионе страны.

И никаких переездов им не светит. Условия по меркам чемпионата, раскиданного по всей Северной Америке, сверхкомфортные.

Возможно, этот нюанс, кстати, слегка согревает перед заключительным туром душу тех, кто переживает за судьбу сборной Чехии. Перед чемпионатом она в разных рейтингах находилась не так уж низко, но в двух турах группового этапа выступила жутко невнятно — проиграла корейцам, а затем упустила выигрыш в концовке матча с по-прежнему, мягко говоря, не выделяющимися кусачестью южноафриканцами, разойдясь с ними миром — 1:1. То есть у них в активе жалкое очко, как и у сборной ЮАР. Против трех у команды Южной Кореи.

Это после реформы чемпионата мира далеко не приговор, потому что на нем вполне можно запрыгнуть в play-off и с третьей позиции, если по дополнительным показателям окажешься в списке восьми лучших сборных из 12, на ней финишировавших. Но в любом случае в заключительном туре надо брать три балла. А играть-то с мексиканцами. Но уже с мексиканцами, лишенными всякой рациональной мотивации, думающими, возможно, исключительно о том, как сберечь силы перед матчами, имеющими куда большее значение, нежели матчи группового раунда.

В группе B не формально, но фактически попали в play-off две сборные — Швейцарии и Канады, которая, как и мексиканская, на чемпионате играет в ранге одной из хозяек.

Разгромив боснийцев со счетом 4:1 и катарцев — 6:0, они добыли уже по четыре очка. Несложные математические расчеты показывают, что проходной балл в кубковую стадию при новом формате не может быть солиднее, а разница мячей на всякий пожарный у швейцарцев и канадцев уже очень неплохая. То есть в очной встрече в финальном туре не страшно и допустить осечку.

Боснийцы с катарцами между тем будут рубиться, скорее всего, за третье место. И несмотря на такие болезненные неудачи, шансы прорваться в 1/16 финала у них благодаря формату отнюдь не призрачные. В первом туре ведь добыли по очку. Еще три — и картина уже довольно светлая.

Групповой этап. Второй тур Группа A. Чехия—ЮАР 1:1. Мексика—Южная Корея 1:0. Таблица группы A В Н П М О 1. Мексика 2 0 0 3:0 6 2. Южная Корея 1 0 1 2:2 3 3. Чехия 0 1 1 2:3 1 4. ЮАР 0 1 1 1:3 1 25.06: ЮАР—Южная Корея, Чехия—Мексика. Сборная Мексики вышла в первый раунд play-off. Группа B. Канада—Катар 6:0. Швейцария—Босния и Герцеговина 4:1. Таблица группы B В Н П М О 1. Канада 1 1 0 7:1 4 2. Швейцария 1 1 0 5:2 4 3. Босния и Герцеговина 0 1 1 2:5 1 4. Катар 0 1 1 1:7 1 24.06: Швейцария—Канада, Босния и Герцеговина—Катар.

С матчами фаворитов квартета между тем оказались связаны две громкие истории с совершенно разным оттенком. Швейцарская — про разбившего упорное боснийское сопротивление двумя голами вскоре после выхода на замену во втором тайме Жоана Манзамби. Парню 20 лет. Естественно, на чемпионатах мира поражало ворота множество игроков моложе и гораздо моложе него. Но вот среди тех, кто отмечался дублем именно после появления на поле со скамейки запасных, более юных, чем Манзамби, никогда не было. Так что, выходит, рекорд.

Канадская история — трагичная. Она про то, как уже при счете 3:0 в пользу хозяев в их полузащитника Исмаэля Коне врезался катарец Ассим Мадибо. Врезался так жестоко, что тут же стало очевидно — понадобятся носилки, срочная госпитализация и операция на сломанной ноге. Для Коне, на которого очень рассчитывал тренер Джесси Марш, чемпионат мира завершился. Возможно, завершился он и для заработавшего красную карточку Ассима Мадибо.

Алексей Доспехов