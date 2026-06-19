Следователи выявили 20 случаев подкупа арбитров руководством ФК «Торпедо»

Следствие обнаружило 20 случаев подкупа арбитров руководителями футбольного клуба «Торпедо». За назначение пенальти или удаление игрока соперника футбольным судьям платили от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Об этом рассказала прокурор, ее слова передает ТАСС.

Слушание дела проходит в Симоновском районном суде Москвы. Обвинения в оказании противоправного влияния предъявили бывшему гендиректору ФК Валерию Скородумову, совладельцу клуба Леониду Соболеву и бухгалтеру Ирине Волковой. Скородумов признал вину, его дело рассматривают в особом порядке.

Согласно обвинительному заключению, руководители «Торпедо» создали организованную группу для оказания влияния на результаты матчей в рамках Футбольной национальной лиги. В частности, речь идет о подкупе арбитров в матчах «Торпедо» — «Тюмень» и «Торпедо» — «Шинник». Так, арбитр Богдан Головко получил 1 млн руб., а Максиму Перезве заплатили 3 млн руб.

Всего, по версии следствия, взятки получали 13 арбитров, судивших матчи на Мелбет-Первенстве по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 года. Целью соучастников было обеспечить участие «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. В июне 2025 года Валерия Скородумова отправили в СИЗО, тогда же задержали Соболева и Волкову.

Никита Черненко