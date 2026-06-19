Следователи выявили 20 случаев подкупа арбитров руководством ФК «Торпедо»
Следствие обнаружило 20 случаев подкупа арбитров руководителями футбольного клуба «Торпедо». За назначение пенальти или удаление игрока соперника футбольным судьям платили от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Об этом рассказала прокурор, ее слова передает ТАСС.
Слушание дела проходит в Симоновском районном суде Москвы. Обвинения в оказании противоправного влияния предъявили бывшему гендиректору ФК Валерию Скородумову, совладельцу клуба Леониду Соболеву и бухгалтеру Ирине Волковой. Скородумов признал вину, его дело рассматривают в особом порядке.
Согласно обвинительному заключению, руководители «Торпедо» создали организованную группу для оказания влияния на результаты матчей в рамках Футбольной национальной лиги. В частности, речь идет о подкупе арбитров в матчах «Торпедо» — «Тюмень» и «Торпедо» — «Шинник». Так, арбитр Богдан Головко получил 1 млн руб., а Максиму Перезве заплатили 3 млн руб.
Всего, по версии следствия, взятки получали 13 арбитров, судивших матчи на Мелбет-Первенстве по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 года. Целью соучастников было обеспечить участие «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. В июне 2025 года Валерия Скородумова отправили в СИЗО, тогда же задержали Соболева и Волкову.
Уголовное дело против руководства ФК «Торпедо», включая Валерия Скородумова, Леонида Соболева и Ирину Волкову, было возбуждено в июне 2025 года по обвинению в оказании противоправного влияния на результаты спортивных соревнований. По данным следствия, злоумышленники стремились обеспечить клубу выход в Российскую Премьер-Лигу, и в рамках этой деятельности 13 арбитрам предположительно были переданы взятки на сумму от 250 тыс. до 3 млн рублей, в зависимости от важности матча и конкретных задач, таких как назначение пенальти или удаление игрока соперника.
Вследствие этих событий, 10 июля 2025 года контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) исключил «Торпедо» из Российской Премьер-Лиги за попытку организации договорных матчей, оштрафовав клуб на 5 млн рублей. Персональные санкции были применены к Леониду Соболеву и Валерию Скородумову, которым запретили заниматься любой футбольной деятельностью на пять и десять лет соответственно. Клуб, который в мае 2025 года добился прямого выхода в высший дивизион, вернулся в Первую лигу, а его место в РПЛ занял «Оренбург».