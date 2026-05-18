Бывший гендиректор московского ФК «Торпедо» признался в подкупе арбитров

Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе арбитров. Его дело рассмотрят в особом порядке, передает ТАСС из Симоновского суда.

Фото: ФК «Торпедо» Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов

В начале заседания судья сообщил о поступлении ходатайства обвинителя о рассмотрении дела господина Скородумова в особом порядке. Такой порядок подразумевает полное признание подсудимым вины и помощь следствию. При рассмотрении дела в особом порядке обвиняемому не могут назначить срок наказания более двух третей от максимального.

Валерий Скородумов был арестован в июне 2025 года. Также были задержаны совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер футбольного клуба Ирина Волкова. По данным следствия, Скородумов вместе с организованной группой «оказал противоправное влияние на результаты 20 матчей». Предположительно, взятки получили 13 арбитров, которые судили матчи на Мелбет-Первенстве по футболу среди команд Первой лиги сезона 2024-2025 годов. Суммы взяток варьировались от 500 тыс. до 3 млн руб., считает следствие. В октябре господин Скородумов заключил досудебное соглашение.