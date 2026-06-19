Набиуллина допустила временное снижение годовой инфляции в июле

Годовая инфляция может снизиться в июле из-за переноса индексации тарифов ЖКУ на октябрь, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Глава регулятора появилась на публике впервые с начала июня.

18 июня ФАС напомнила, что тарифы на ЖКУ в этом году проиндексируют по плану с 1 октября. «Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора. Но это будет только перераспределение роста цен внутри года»,— заявила госпожа Набиуллина. По ее словам, на инфляцию в июне повлияет рост цен на топливо.

Председатель Центробанка также отметила значительное снижение роста цен в последние месяцы. «Но для наших решений важнее устойчивая инфляция. Она тоже замедлилась, но не так существенно и, по нашим оценкам, сохраняется в диапазоне 4–5% в пересчете на год»,— сказала госпожа Набиуллина. По ее словам, инфляционные ожидания населения и бизнеса снижаются, однако все еще остаются повышенными. В июне показатель снизился до 12,4% с 13% в мае и вышел на уровень июля 2024 года.