Инфляционные ожидания россиян снизились до 12,4%

Инфляционные ожидания граждан России в июне снизились до 12,4% с 13% в мае. Последний раз такой показатель был зафиксирован в июле 2024 года, следует из итогов опроса «инФОМ», проведенного по запросу Банка России.

Опрос проводился с 29 мая по 10 июня. С начала года инфляционные ожидания россиян упали на 1,3%. В январе показатель составлял 13,7%.

В начале июня индекс потребительских цен в России вырос на 0,20%, следует из данных Росстата. С января 2026 года показатель вырос на 3,53%.

19 июня состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Опрошенные «Ъ» эксперты ожидают, что регулятор снизит показатель на 50 базисных пунктов. Президент России Владимир Путин выражал уверенность в том, что ЦБ продолжит принять аналогичные решения.