ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля
Сообщения в СМИ о том, что тарифы на ЖКУ проиндексируют с 1 июля, не соответствуют действительности, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Индексация пройдет по плану — с 1 октября.
В сообщении ведомства подчеркивается, что уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС подчеркивает, что проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.
Следующее повышение тарифов должно пройти 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 21,9%. Наибольший прирост ожидается в Ставропольском крае (21,9%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Республике Северная Осетия (16,3%). По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ФАС должна была не позднее 20 апреля продумать меры, которые позволят эффективнее устранять нарушения в сфере тарифов ЖКХ.
В марте 2026 года Госдума РФ приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в регулировании тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в регионах. Теперь ФАС может самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством. Это произошло на фоне отчета правительства в Госдуме, после которого премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС продумать меры для более эффективного устранения нарушений в данной сфере. Износ системы ЖКХ в некоторых регионах РФ достигает 50%, что, по заявлениям ФАС, является одной из причин необходимости индексации для поддержания работы комплекса и обновления инфраструктуры.
ФАС активно занимается контролем обоснованности тарифов. Например, в 2024 году служба исключила 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств из состава тарифов и добилась их снижения в ряде регионов. В 2025 году было предписано исключить более 50 млрд рублей необоснованных расходов. Несмотря на это, вопросы остаются, поскольку отрасль ЖКХ пытается донести необходимость более высоких тарифов, чтобы не сокращать реальные доходы предприятий, поддерживать зарплаты сотрудников (которые, по некоторым данным, на 30% ниже средних по регионам) и обеспечивать инвестиционную составляющую.
В 2025 году ФАС уже ужесточала контроль за исполнением инвестиционных программ регулируемых организаций, что должно было стимулировать своевременное обновление коммунальной инфраструктуры. При этом возможность индексации расходов коммунальщиков на труд обсуждается как способ привлечения и удержания кадров. Однако повышение прозрачности тарифов остается актуальным, так как оно часто вызывает недовольство населения и вопросы о расходовании средств. В случае выявления нарушений ФАС выдает предписания региональным тарифным органам.