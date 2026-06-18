ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов на ЖКУ с 1 июля

Сообщения в СМИ о том, что тарифы на ЖКУ проиндексируют с 1 июля, не соответствуют действительности, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Индексация пройдет по плану — с 1 октября.

В сообщении ведомства подчеркивается, что уровень изменений тарифов не превысит установленный распоряжением правительства. ФАС подчеркивает, что проконтролирует процесс установления тарифов в регионах.

Следующее повышение тарифов должно пройти 1 октября. В зависимости от региона платежи вырастут до 21,9%. Наибольший прирост ожидается в Ставропольском крае (21,9%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Республике Северная Осетия (16,3%). По поручению премьер-министра Михаила Мишустина ФАС должна была не позднее 20 апреля продумать меры, которые позволят эффективнее устранять нарушения в сфере тарифов ЖКХ.