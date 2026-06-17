Цены растаяли

Биржевые цены на бензин и дизтопливо перешли к коррекции: 17 июня АИ-95 подешевел на 2% вернувшись к значениям начала июня, а дизтопливо — на 3,7%. Это может быть связана с уходом с торгов части крупных НПЗ и фиксацией оставшихся заявок по низким ценам, а также ограничением лимитов на повышение котировок. В мелком опте в то же время цены на топливо остаются рекордными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам торгов 17 июня на Петербургской бирже стоимость АИ-95 по индексу европейской части РФ снизилась на 2,08%, до 75,40 тыс. руб. за тонну. Котировки вернулись на уровень начала июня. Цена АИ-92 осталась без изменений — 70,28 тыс. руб. за тонну. Летнее дизтопливо подешевело на 3,71%, до 73,14 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-95 и дизтоплива снижается с 15 июня.

Как поясняет источник “Ъ” в отрасли, коррекция индексов связана с тем, что часть крупных НПЗ ушли с торгов, а заявки оставшихся игроков фиксировались по более низким ценам, что привело к снижению средневзвешенных показателей.

«Газпром нефть» скорректировала планируемые объемы оптовых продаж с Московского НПЗ (МНПЗ) в июне до нуля по всем видам топлива, следует из данных Петербургской биржи. По данным Национального биржевого ценового агентства, 16 июня на торгах не было предложений бензина с доставкой с МНПЗ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал 16 июня, что объект на территории МНПЗ был поврежден в результате атаки БПЛА.

В обзоре агентства говорится, что предложения дизтоплива 15 июня не было со станций у завода ТАНЕКО (входит в «Татнефть»). Как сообщала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова, 12 июня под ударами БПЛА оказалось в том числе предприятие нефтехимического комплекса. Как сообщали СМИ, «Татнефть» ввела ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС в ряде регионов.

16 июня на Петербургской бирже продажи АИ-92 сократились на 9,8%, до 11,58 тыс. тонн, АИ-95 — на 31,9%, до 7,68 тыс. тонн. Объем неудовлетворенного платежеспособного спроса составил 30,36 тыс. тонн и 18,48 тыс. тонн соответственно, следует из обзора биржевого агентства.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов связывает биржевую динамику цен с ужесточением правил торгов, что создало условия для активного сброса позиций и привело к падению котировок.

16 июня Петербургская биржа ограничила лимит на рост цен бензина АИ-92 и АИ-95 с 0,1% до 0,01% в сутки. Шаг снижения сохраняется на уровне 3%. По оценке аналитика, при сохранении жестких лимитов на рост и слабой внешней конъюнктуре снижение цен может продолжиться. При этом, продолжает он, сезонный рост спроса, логистические сложности или ремонты на НПЗ могут развернуть рынок в сторону повышения.

Коррекция биржевых котировок может быть связана в том числе с информацией об отмене лимитов на продажу топлива на некоторых АЗС рядом компаний, что способствует снижению напряженности, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Дмитрий Скрябин. Кроме того, отмечает эксперт, биржевая стоимость дизтоплива приблизилась к порогу отсечения по демпферным выплатам, что служит экономическим барьером для дальнейшего роста котировок. Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин допускает дальнейшую коррекцию оптовых цен на дизтопливо вслед за мировыми котировками на нефть и премиями на нефтепродукты.

Но, по словам одного из участников рынка, в мелком опте стоимость топлива достигает рекордных уровней, значительно превышающих биржевые индексы.

Так, по его словам, разница с биржевыми ценами по дизтопливу превышает 50 тыс. руб. за тонну, по бензину — до 30 тыс. руб. за тонну. В отдельных регионах, в частности на Дальнем Востоке, мелкооптовые партии дизтоплива предлагаются по 180 тыс. руб. за тонну, добавляет собеседник “Ъ”.

Розничные цены на топливо также продолжают расти. По данным «ОМТ Консалт», средняя цена АИ-92 на российских АЗС 8–15 июня выросла на 97 коп., до 66,07 руб. за литр, на АИ-95 — на 89 коп., до 71,58 руб. за литр.

Ольга Озембловская