Bloomberg: восточные страны ЕС призвали Брюссель ускорить финансирование ПВО

Эстония, Финляндия и другие страны у восточной границы Евросоюза призвали руководство объединения ускорить процесс выделения денег на средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ЕС инициировал несколько проектов по финансированию систем ПВО. Сейчас инициативы находятся на рассмотрении, и их планируется утвердить в ноябре. Одна из программ предполагает выделение $287 млн на обеспечение безопасности границ, пишет Bloomberg.

В начале июня в НАТО пообещали укрепить восточный фланг Европы после падения беспилотника в румынском городе Галаце. Инцидент произошел 29 мая. Четверо человек пострадали. По версии румынских властей, беспилотник был сбит украинскими ПВО. В последние месяцы инциденты с БПЛА участились в Латвии, Литве и других странах.