НАТО намерен укрепить восточный фланг после падения БПЛА в Румынии

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс намерен направить больше сил на восточный фланг Европы после падения беспилотника в румынском городе Галаце.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. <...> Да, мы организуем это»,— сказал итальянский адмирал в интервью телеканалу Al Arabiya.

Адмирал не уточнил, о каких силах идет речь, но заявил, что схема усиления «свяжет все от Балтийского до Черного моря». Господин Драгоне также отметил, что НАТО «изучает и применяет лучшие средства противодействия».

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Четверо человек пострадали. Румыния назвала ответственной Россию. По словам румынского президента Никушора Дана, беспилотник был сбит украинскими ПВО.

Президент Владимир Путин усомнился в том, что дрон был российским, и предложил передать его Москве для проведения экспертизы. По его словам, только после проверки можно будет дать оценку произошедшему.

Подробнее — в материале «Ъ» «Редкий дрон долетел до Румынии».