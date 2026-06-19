ЦБ сообщил о снижении планов компаний по индексации зарплат
Планы российских компаний по индексации зарплат в 2026 году сокращаются, сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ). Регулятор отмечает снижение напряженности на рынке труда.
ЦБ ссылается на опросы, согласно которым доля компаний с нехваткой кадров перестала сокращаться. «Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда»,— говорится в сообщении. Безработица остается на исторических минимумах, подчеркивает регулятор.
Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Регулятор продолжил цикл снижения показателя, запущенный 6 июня 2025 года. ЦБ отмечает, что устойчивый рост цен немного снизился и остается в диапазоне 4-5%.
О решении ЦБ по ключевой ставке — в материале «ЦБ укоротил шаг».
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Снижение планов компаний по индексации зарплат и ослабление напряженности на рынке труда отчасти связано с замедлением деловой активности и инвестиционного спроса. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, снизилась, особенно заметно это в строительстве и обрабатывающей промышленности. Причина этой тенденции — снижение спроса на продукцию компаний, рост издержек и общая сдержанность в деловой активности.
Банк России видит в охлаждении рынка труда позитивный фактор для снижения инфляционного давления. Однако, несмотря на замедление, рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда, что сохраняет определенные инфляционные риски. В прошлом (в 2025 году) Банк России также отмечал снижение темпов роста зарплат, но они все еще превосходили увеличение производительности труда, а низкий уровень безработицы и устойчивый спрос на персонал способствовали росту зарплат.