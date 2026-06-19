ЦБ сообщил о снижении планов компаний по индексации зарплат

Планы российских компаний по индексации зарплат в 2026 году сокращаются, сообщила пресс-служба Банка России (ЦБ). Регулятор отмечает снижение напряженности на рынке труда.

ЦБ ссылается на опросы, согласно которым доля компаний с нехваткой кадров перестала сокращаться. «Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом рост зарплат продолжает опережать рост производительности труда»,— говорится в сообщении. Безработица остается на исторических минимумах, подчеркивает регулятор.

Совет директоров Банка России 19 июня принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Регулятор продолжил цикл снижения показателя, запущенный 6 июня 2025 года. ЦБ отмечает, что устойчивый рост цен немного снизился и остается в диапазоне 4-5%.

О решении ЦБ по ключевой ставке — в материале «ЦБ укоротил шаг».