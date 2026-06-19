Минэкономики увидело потенциал для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Минэкономики России отмечает дополнительный потенциал для снижения уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки»,— уточняется в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно пресс-релизу ЦБ, экономика России продолжает расти, однако «умеренными темпами после временного снижения в начале года». Показатели экономической активности во втором квартале 2026-го ожидаемо улучшились по сравнению с первым, отметил регулятор.

На сегодняшнем заседании совет директоров ЦБ девятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 14,5% до 14,25% годовых. В регуляторе заявили о продолжающемся преобладании проинфляционных рисков, связанном с временным снижением производства моторного топлива.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

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