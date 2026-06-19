Минэкономики увидело потенциал для дальнейшего снижения ставки ЦБ
Минэкономики России отмечает дополнительный потенциал для снижения уровня ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки»,— уточняется в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно пресс-релизу ЦБ, экономика России продолжает расти, однако «умеренными темпами после временного снижения в начале года». Показатели экономической активности во втором квартале 2026-го ожидаемо улучшились по сравнению с первым, отметил регулятор.
На сегодняшнем заседании совет директоров ЦБ девятый раз подряд снизил ключевую ставку — с 14,5% до 14,25% годовых. В регуляторе заявили о продолжающемся преобладании проинфляционных рисков, связанном с временным снижением производства моторного топлива.
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.
Инфляция и ключевая ставка
Подробнее — в материале «ЦБ укоротил шаг».
Заявления Минэкономики о потенциале дальнейшего снижения ключевой ставки исходят из ранее высказанных позиций ведомства. Министр экономического развития Максим Решетников неоднократно заявлял о необходимости смягчения денежно-кредитной политики Банка России для стимулирования роста экономики и инвестиций. Например, в сентябре 2025 года он указывал на «охлаждение» экономики и наличие большого пространства у ЦБ для снижения ставки. Также в июне 2025 года Решетников призывал ЦБ продолжить смягчение политики на фоне замедляющейся инфляции, подчеркивая положительный торговый баланс и устойчивость бюджета.
Однако сам Банк России демонстрировал более осторожный подход. В декабре 2025 года ЦБ, снизив ставку до 16%, отмечал преобладание проинфляционных рисков и необходимость продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции. При этом в феврале 2026 года ЦБ снизил ставку до 15,5% и допускал ее дальнейшее снижение, прогнозируя среднюю ставку в диапазоне 13,1–14,3% до конца года. Этот осторожный подход регулятора призван найти баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляцией.