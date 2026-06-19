Составлено ИИ-Ассистентъ

Центральный Банк (ЦБ) последовательно проводит жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, стремясь вернуть ее к целевому уровню в 4%. Несмотря на то, что в марте 2026 года ЦБ снижал ключевую ставку седьмой раз подряд, на тот момент текущее ослабление рубля не беспокоило регулятора как проинфляционный фактор. Основными рисками считались геополитические события и возможная корректировка бюджетной политики.

Проинфляционные риски, о которых регулярно говорит ЦБ, включают не только снижение производства топлива, но и высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, дефицит кадров на рынке труда, а также геополитическую напряженность. Согласно заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в июле 2023 года, дезинфляционные риски для российской экономики были незначительными, а более серьезным риском считалось ужесточение западных санкций.