ЦБ сообщил о росте проинфляционных рисков из-за снижения производства топлива
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе, заявил Банк России. Регулятор объяснил это временным снижением производства моторного топлива.
«Сохраняются проинфляционные риски, связанные с высокими инфляционными ожиданиями и длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности»,— указано в пресс-релизе Центробанка.
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Как менялась ключевая ставка
Источник: ЦБ РФ
Центральный Банк (ЦБ) последовательно проводит жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, стремясь вернуть ее к целевому уровню в 4%. Несмотря на то, что в марте 2026 года ЦБ снижал ключевую ставку седьмой раз подряд, на тот момент текущее ослабление рубля не беспокоило регулятора как проинфляционный фактор. Основными рисками считались геополитические события и возможная корректировка бюджетной политики.
Проинфляционные риски, о которых регулярно говорит ЦБ, включают не только снижение производства топлива, но и высокие инфляционные ожидания населения и бизнеса, дефицит кадров на рынке труда, а также геополитическую напряженность. Согласно заявлениям главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в июле 2023 года, дезинфляционные риски для российской экономики были незначительными, а более серьезным риском считалось ужесточение западных санкций.