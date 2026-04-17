Торги на право КРТ участка в липецкой промзоне не состоялись

В Липецке признали несостоявшимся аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) участка площадью 1,6 га в промышленной зоне на улице Ковалева, 109б. Итоги подвели 15 апреля, следует из данных, опубликованных на площадке «Дом.РФ».

На момент окончания торгов ни одной заявки не поступило.

Начальная цена лота составляла 2,9 млн руб. Площадка расположена в окружении производственных и складских объектов. Срок аренды участка был установлен на уровне пяти лет. Задаток — 291,7 тыс. руб., шаг аукциона — 87 тыс. руб.

Земля имеет вид разрешенного использования «для здания учебного корпуса». При этом подготовленная концепция КРТ допускает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового назначения.

В феврале право на КРТ участка на улице Зои Космодемьянской, 3 в Липецке получила местная индивидуальная предпринимательница Ирина Голошубова за 13 млн руб.

Анна Швечикова