«Развитие» поднимется на виллах
Застройка промзоны рядом с центром Воронежа может привлечь 20 млрд инвестиций
«Ъ-Черноземье» стали известны параметры согласованного губернатором в середине марта проекта комплексного развития территории (КРТ) на месте разорившегося оборонного завода «Электроприбор» рядом с центром Воронежа. В течение 12 лет ГК «Развитие» Сергея Гончарова планирует вложить в строительство на этой площадке более 20,5 млрд руб. Особенностью концепции станет объединение с жилой застройкой разных классов, включающих так называемые «урбан-виллы», общественно-делового центра Senator на 17 тыс. кв. м офисных площадей. Эксперты указывают на избыток предложения на строительном рынке региона, но предполагают, что сделать объект привлекательным для покупателей может как раз близость рабочих мест.
О плане реновации бывшей площадки завода «Электроприбор» на улице 20-летия Октября в Воронеже «Ъ-Черноземье» рассказали в ГК «Развитие». Проект совместит жилую (вторая очередь) и общественно-деловую (первая) застройку.
Первый, уже реализующийся этап КРТ — перестройка существующих корпусов обанкротившегося в 2021 году завода в общественно-деловой центр (ДЦ) Senator. На площади более 17 тыс. кв. м могут разместиться офисные и производственные помещения, коворкинги, фитнес-центр, медицинская клиника, ресторанный комплекс и паркинг.
По оценке ГК, в квартале может быть создано порядка 2,5 тыс. рабочих мест — это «существенно превышает показатели последних лет работы предприятия» (932 человека).
Согласно опубликованной проектной декларации, в ДЦ Senator высотой до 18 этажей могут расположиться 154 нежилых помещения, подземный паркинг на 32 машино-места и три лифта. На данный момент на сайте «Развития» уже открыта продажа офисов, их стоимость разнится от 3 млн руб. (помещение на 16,4 кв. м) до 15,7 млн руб. (88,4 кв. м).
Жилая застройка может быть представлена корпусами высотой 8–15 этажей, включая среднеэтажные «урбан-виллы» (согласно концепции, дома повышенной комфортности) с улучшенными планировками и приватными дворами, а также двумя высотными зданиями от 25 до 32 этажей. На участке может появиться детский сад, который «полностью закроет потребность будущих жителей в местах для детей». Площадь жилой застройки в «Развитии» не уточняют.
Реализация обоих очередей проекта рассчитана до 2038 года, на 12 лет, в течение которых планируется инвестировать 20,5 млрд руб. В эту сумму оцениваются вложения как в жилую, так и в коммерческую недвижимость, инвестиции в эти сегменты отдельно в «Развитии» не уточняют.
Объем текущего строительства ГК «Развитие», по информации Единого ресурса застройщиков, по итогам 2025 года составил 876,2 тыс. кв. м (рост на 44% к 2024-му). Из них 385,8 тыс. кв. м приходится на Воронеж. Компания строит жилую и коммерческую недвижимость. По данным Воронежстата, ввод жилья в регионе по итогам 2025 года составил 1,9 млн кв. м, что практически аналогично показателю 2024-го.
Об инициативе по реновации «Электроприбора» стало известно в 2021 году, когда «Развитие» купило это некогда крупнейшее оборонное предприятие, располагающееся на участке 6,5 га. К тому моменту юрлицо уже более полугода находилось в стадии ликвидации. Тогда девелопер заявлял о планах возвести на площадке IT-технопарк, офисные пространства и жилье. В апреле 2025-го компания сообщала о том, что объем инвестиций в первый этап создания ДК Senator достиг к этому моменту 2,8 млрд руб.
В середине марта губернатор Воронежской области Александр Гусев во главе регионального градсовета согласовал КРТ с жильем на месте «Электроприбора». Тогда губернатор подчеркнул важность того, «чтобы новый формат застройки не только компенсировал рабочие места, но и создал дополнительные возможности для занятости».
Директор агентства недвижимости «Мегаметр» Катерина Князева обратила внимание на то, что рынок недвижимости Воронежа «сохраняет признаки затоваренности», при которой остаются важны все нюансы предложения:
«В конце 2025 года в воронежских новостройках оставались непроданными от 40 до 78% квартир — покупатель стал крайне избирательным. Успех инициативы сейчас зависит от уникального торгового предложения, прежде всего от наличия рабочих мест».
«И остается открытым вопрос: какое именно направление деловой активности сосредоточится на этой площадке?» — пояснила эксперт.
Также госпожа Князева обратила внимание на напряженную ситуацию с коммунальной инфраструктурой в районе планируемого КРТ. По ее мнению, водоснабжение и водоотведение остаются узким местом проекта: износ магистралей высокий, а одной из скрытых проблем являются брошенные или бесхозяйные коммуникации. Подключение к ним ЖК может привести к авариям. «В электрических сетях наблюдается небольшой дефицит мощностей в активно застраиваемом районе»,— заключила риелтор.
С ней не согласен глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин, который считает, что застройщики тщательно прорабатывают вопросы инфраструктуры с сетевыми компаниями, а продажи в крупных объектах зависят от долгосрочных рыночных циклов.
«Ключевая ставка постепенно снижается, скоро рынок может оживиться, а крупные девелоперы создают заделы, чтобы иметь возможность быстро запустить проекты. Соединение жилья и офисного центра в шаговой доступности послужит улучшению продаж. Реновация бывших промзон — это отличный вариант ухода от депрессивных цехов в центре города,— заявил господин Астанин и отметил продуманность концепции с точки зрения облика Воронежа.— Бизнес-центр будет располагаться на первой линии вдоль магистрали, а более высокие жилые здания сформируют силуэт со стороны левого берега и оживят монотонную застройку».