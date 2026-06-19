Песков назвал условия для возобновления переговоров с ЕС

Россия будет готова возобновить контакты с европейскими странами, если представители Евросоюза поймут, что диалог нужно вести «не с позиции силы». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, «логика здравого смысла диктует необходимость» взаимодействия с ЕС. Однако в ЕС считают, что с Россией надо вести переговоры «с позиции силы и исходя из слабости России», добавил Дмитрий Песков. «Это самая большая ошибка»,— сказал представитель Кремля.

Он отметил, что ЕС стоит ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. «Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, <...> то, конечно, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты»,— сказал Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Европой.

Подробнее о последних заявлениях Дмитрия Пескова — в материале «Ъ».