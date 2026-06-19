Песков назвал условия для возобновления переговоров с ЕС
Россия будет готова возобновить контакты с европейскими странами, если представители Евросоюза поймут, что диалог нужно вести «не с позиции силы». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, «логика здравого смысла диктует необходимость» взаимодействия с ЕС. Однако в ЕС считают, что с Россией надо вести переговоры «с позиции силы и исходя из слабости России», добавил Дмитрий Песков. «Это самая большая ошибка»,— сказал представитель Кремля.
Он отметил, что ЕС стоит ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. «Если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, <...> то, конечно, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты»,— сказал Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Европой.
Подробнее о последних заявлениях Дмитрия Пескова — в материале «Ъ».
Заявления России о готовности к диалогу с Евросоюзом и возобновлению отношений, как и о неприемлемости переговоров «с позиции силы», звучат на фоне уже продолжающихся дипломатических контактов. Так, в июне 2026 года стало известно о «кратких дипломатических контактах» офиса председателя Евросовета Антониу Кошты с Кремлем, хотя «ничего существенного» в ходе этих переговоров не обсуждалось. Дипломаты ЕС объясняли их необходимость тем, что Евросоюзу «нужен налаженный канал связи с Россией», а также наличием у ЕС «специфических интересов», которые необходимо защищать.
Обсуждение возобновления диалога внутри ЕС активизировалось с весны 2026 года, когда США заявили о приостановке своих посреднических усилий по Украине, начав военные действия против Ирана. Некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также президента Финляндии Александра Стубба, высказывались за возобновление контактов с Москвой. Однако единства по этому вопросу в ЕС нет, и ряд стран (например, Польша, страны Балтии) выступают против, опасаясь ослабления давления на Россию. Также ведутся дебаты о персоне возможного переговорщика от ЕС и его полномочиях.